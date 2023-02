OL - Brest (0-0) : un sentiment de gâchis

A l’inverse d’Ajaccio où la prestation n’avait pas été bonne, l’OL a plutôt montré un beau visage mercredi contre Brest (0-0). Mais dans sa mauvaise période actuelle, l’Olympique lyonnais a été plombé par un manque de réalisme.

C’est aussi ça le football. Le week-end dernier, les joueurs de Laurent Blanc avaient battu Ajaccio 2 à 0 sans être au-dessus de leur adversaire. Mercredi, à domicile contre Brest, ils ont dominé très largement leur vis-à-vis, mais ont été incapables de tromper Marco Bizot (0-0). Le symbole aussi d’une équipe qui ne parvient pas à guérir.

Comme beaucoup, l’entraîneur rhodanien est apparu frustré après la rencontre. Il a notamment pointé du doigt ses éléments offensifs. “S’il n’y avait pas d’occasions, de situations de but, je pourrais dire que c’est une domination stérile, mais ce n’est pas le cas. Je pense qu’il y a des joueurs ici à l’OL qui doivent avoir cette agressivité de vouloir marquer des buts. Dans leur attitude, ils manquent de spontanéité et d’agressivité pour marquer, a-t-il regretté. Je vois des situations du banc où je sais moi-même qu’ils ne vont pas faire le bon geste. Il faut être tueur. Une fois que vous avez marqué, le déroulement du match est complètement différent. C’est ce premier but qu’il faut inscrire et qu’importe comment. Bien amené, de raccroc, de la tête, sur corner, il faut juste marquer.”

Du terrain, les joueurs étaient conscients de ce défaut, qui se matérialise souvent dans leur stade ces derniers temps. “On a fait plutôt une bonne partie. On a su dominer du début à la fin, malheureusement, il manque le but. C’est la chose la plus importante de marquer mais on n’a pas su le faire malgré nos nombreuses actions. Il y a forcément de l’impuissance quand on fait 27 tirs et qu’on ne marque pas, a déclaré Maxence Caqueret. Il manque forcément quelque chose. On ne peut corriger ça que par le travail et ça commence dès demain à l’entraînement.”

Un manque de confiance face au but

Il est vrai que mis à part Alexandre Lacazette, pas dans un bon soir, les deux autres attaquants alignés, Bradley Barcola et Rayan Cherki, ne brillent pas par leur capacité à concrétiser la moindre situation. Et les entrées d’Amin Sarr et Moussa Dembélé n’ont pas inversé la tendance. “Je pense vraiment qu’il manque de l’agressivité devant le but. Quand je dis agressivité, je parle d’avoir une sérénité. Dans le moment qu’on traverse, c’est peut-être plus difficile d’être serein, mais il faut montrer du caractère, de la personnalité, a énuméré Laurent Blanc. Le ballon, je sais qu’il va arriver, je le contrôle, je le mets sur mon bon pied, je frappe et je marque. Après, on en discute mais derrière, il y a un deuxième, un troisième et la confiance revient.”

C’est aussi la réalité d’un groupe en manque de confiance qui n’arrive pas à réaliser une série de victoires en Ligue 1. De plus, il se trouve en difficulté à domicile depuis plusieurs semaines. Son dernier succès à la maison en championnat remonte au 30 octobre 2022, face à Lille (1-0). Forcément, cela n’aide pas à inverser la mauvaise spirale.

Mais tout n’est pas à jeter néanmoins, avec une animation offensive qui, au moins jusqu’à la surface de réparation adverse et pendant une grosse heure de jeu, a tenu la route et a multiplié les séquences dangereuses sur la cage brestoise. “Il y a eu des choses intéressantes et meilleures par rapport à nos précédentes rencontres. On aurait pu faire beaucoup mieux en deuxième mi-temps avec plus de mouvements, plus d’attaques et plus de tirs. Nous sommes une équipe qui ne prend pas assez de risques”, soulignait Caqueret.

L'OL pouvait être à 4 points du 6e ce jeudi

Dans cette période compliquée, les footballeurs lyonnais essaient, au moins devant la presse, de tenir un discours encourageant. “Oui, il y a beaucoup de frustration. C'est très difficile, mais il ne faut pas baisser la tête. C'est le moment de remonter, comme après une défaite. On doit continuer de travailler à l'entraînement, je pense que ça va venir, a positivé Sinaly Diomandé. Nous ne faisons pas une prestation si décevante que ça."

Le défenseur est dans le vrai pour sa dernière phrase, et c’est ce qui renforce l’impression de gâchis. Car ce jeudi matin, l’OL pouvait être à quatre longueurs de la 6e place. Au lieu de ça, le voilà 10e, à égalité avec Reims (11e) et Toulouse (12e). “Sincèrement, on n’est pas récompensés, mais c’est la réalité, a résumé Laurent Blanc. Je ne cesse de répéter à mes joueurs de ne pas se plaindre et de s’apitoyer sur leur sort, donc je ne vais pas commencer à le faire.” De toute manière, cette équipe n’a pas été suffisamment bonne jusqu’ici pour se permettre de se lamenter, même après une prestation meilleure que les précédentes.