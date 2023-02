OL : Brest se satisfait du résultat (0-0)

Eric Roy, nouveau coach de Brest depuis janvier 2023 (Photo by JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

Dans une soirée où ils ont défendu très souvent, les Brestois sont repartis de Décines avec un point. Un match nul qui convient à l'entraîneur de Brest, Eric Roy

Même si l'entame de partie a été assez prometteuse, Brest s'est vite regroupé dans son camp. Face à l'Olympique lyonnais, le club breton a volontiers laissé le ballon à son adversaire, se concentrant sur la défense de ses buts.

"L'OL a très bien joué"

Ce qu'il a plutôt bien fait, même si la formation rhodanienne a fait passer quelques frissons dans l'arrière-garde finistérienne. "On est forcément satisfaits de ce bon résultat (0-0). Nous avions l'ambition de livrer ce match avec un peu plus de maîtrise technique. Nous sommes tombés sur une équipe de Lyon très motivée pour gagner après leurs deux dernières défaites à domicile et le contexte avec les supporteurs. L'OL a très bien joué, a observé l'entraîneur brestois, Eric Roy. Il fallait donc répondre d'entrée par rapport à leur envie. Nous étions prêts à souffrir."