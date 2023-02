Passablement énervé par les questions mercato, Laurent Blanc a rapidement expédié sa conférence de presse. L'entraîneur de l'OL a malgré tout annoncé que des jeunes devraient être plus présents dans le groupe.

Mercato terminé

"Je suis comme tous les autres. Le mercato est fini et on a l’effectif qui va finir la saison avec l’OL. C’est une bonne chose parce qu’on est certain que cet effectif ne changera pas."

Son bilan sur le mercato

"On a fait la dernière fois une conférence de presse sur le mercato avant la fin. Là, vous me parlez du mercato encore… Vous savez que vous me posez une question il y a deux secondes où vous me demandez si je suis heureux et satisfait que le mercato soit terminé et vous continuez à m’en parler. Je veux bien être gentil mais parlez-moi d’autre chose."

Manager général ou entraîneur ?

"Il faudrait déterminer les déterminations comme vous venez de le dire. Manager général, je me considère comme un entraîneur et c’est déjà beaucoup. Ce que le président a voulu dire c’est que l’entraîneur subit de plus en plus le mercato dans beaucoup d’endroits d’ailleurs. Je pense qu’à Chelsea ou ailleurs, même si on détermine certains besoins, on subit un peu le mercato. En ce qui nous concerne, on a eu des discussions, on a eu des échanges, des critères de sélection pour pouvoir renforcer notre équipe et c’est là qu’il y a eu beaucoup d’échange ce qui n’est pas le cas dans d’autres clubs. J’estime que ça devrait être le cas parce que vous recrutez des joueurs mais c’est l’entraîneur qui le gère. Donc pour moi c’est le minimum syndical de se concerter entre le domaine technique et le domaine du club. A Lyon, on en a eu."

L’intégration des jeunes

"On en avait discuté il y a quelques mois comme quoi il fallait inclure des jeunes, qui sont bons et qui ne sont pas avec le groupe pro ou ne jouent pas avec. Je leur avais dit que c’était difficile de jouer avec les pros alors qu’ils ne s’entraînent pas avec. On a un effectif où il y a quand même pas mal de jeunes. On fait six départs, définitifs ou ponctuels, donc ça fait beaucoup. On a fait trois recrues donc je pense qu’on va combler avec des jeunes de l’Académie. Ca a été un désir. Effectivement, il y a des jeunes qui sont bons mais qui ne sont pas encore prêts à mon goût."

Des jeunes avec le groupe

"Dans un premier temps, on va les intégrer et on l’avait déjà fait avec la préparation hivernale. J’avais été content par leur travail en Espagne et à Dubaï. Donc oui il y aura deux, trois jeunes qui viendront avec nous et ce sera plus régulier. Peut-être pas dans le groupe à chaque fois mais aux entraînements. Ca leur offre une opportunité. Lors du dernier match, il y avait 8 joueurs formés au club. Je veux bien que les gens défendent l’Académie parce qu’il y a des bons jeunes mais on les a déjà intégrés."

La frustration après Brest

"Une fois que le match est fini quand vous gagnez, les trois points sont là, vous repartez, les commentaires sont bons et on passe à autre chose. Contre Brest, on fait nul, le match est bon mais on met en avant le résultat et je peux le concevoir. Le contenu est là mais à nous de le concrétiser et de le réaliser le plus souvent possible. Essayons de refaire, peut-être pas toujours, le même match que face à Brest. Dans la maîtrise, dans le mouvement, en nombre d’occasions et on arrive à mon avis à concrétiser ça par une victoire. J’aime mieux le match de Brest que d’Ajaccio. En termes de jeu, c’était mieux contre Brest que face à Ajaccio mais le résultat est différent."

Enchaîner, une bonne chose ?

"Quand tu n’as pas de blessés, c’est bien. On a une partie du calendrier qui est très dense mais après vous jouez une fois par semaine. Je suis de ceux qui pensent que le calendrier n’est pas surchargé. Je ne vais pas me faire des amis à Paris et je le conçois quand on joue toutes les compétitions. Là, il est surchargé. Comme Carlo Ancelotti l’a dit, on ne fait pas cas de la santé des joueurs. Nos instances dirigeantes ne veulent pas équilibrer les calendriers, ils pensent à créer des compétitions et à en faire plus, plus et encore plus. On a le championnat et la Coupe de France, ce n’est pas surchargé."