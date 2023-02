OL : Jean-Michel Aulas ne veut pas de violence dans le stade

Face au mécontentement des supporters, Jean-Michel Aulas a répété vouloir échanger avec eux. Néanmoins, le président de l’OL souhaite que les groupes réussissent à maîtriser la violence présente au Parc OL.

Il a "eu très peur". Quinze jours après les débordements observés au Parc OL contre Strasbourg, Jean-Michel Aulas n’a pas oublié. Présent dans le bus des joueurs à l’arrivée dans l’enceinte de Décines, le président de l’OL était aux premières loges pour cette prise à partie de certains supporters avant la rencontre. "Quand une bombe agricole explose sous un bus et qu’on est entouré de fumée et fumigènes, c’est extrêmement angoissant."

Cette "attaque" suivie des sifflets, insultes contre la direction et tentative d’envahissement avaient fait sortir de ses gonds le président. Quinze jours après, la tension est un peu redescendue mais Jean-Michel Aulas a envoyé un message aux différents groupes de supporters, amenés à protester le 12 février prochain avant la réception de Lens.

"Il y a une chose où on est tous d’accords, y compris les groupes de supporters, c’est qu’il ne doit pas y avoir de violence dans le stade. J’étais dans le car avant Strasbourg, je ne peux pas dire avec certitude qu’il y a une liaison entre ce qu’il s’est passé avant et le manque de réussite sur le terrain parce que ce serait inexacte mais j’ai eu peur. Je ne veux pas de violence mais on ouvre les débats et les réunions avec les supporters pour expliquer les politiques. J’ai toujours écouté les supporters, on est quelques fois d’accord sur certaines choses et il faut qu’ils arrivent à maîtriser ce qui est lié à la violence parce que ça joue indirectement sur les autres supporters qui ont peur et sur les joueurs."

Estimant se "tenir à la barre très fort" de la présidence, Jean-Michel Aulas a eu des échanges avec les Bad Gones et Lyon 1950 notamment où il a été question de son rôle dans l’organigramme. Sur "demande des supporters" comme il l’a déclaré, le président va revenir sur le devant de la scène, lui qui "a toujours l’espoir de décrocher l’Europe" à la fin de la saison. "Il faut qu’on arrive à maitriser tous les aspects de cette tension. On a aussi des gens qui viennent encourager les joueurs et qui n’y trouvent pas leur compte. Je suis d’accord pour dire qu’il y a des initiatives à prendre mais je n’ai pas de recette miracle si ce n’est que sur le cycle de trois ans, il faut retrouver ces joueurs qui ont le fighting spirit."