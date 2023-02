Cet hiver, l'OL a fait venir trois nouveaux joueurs lors du mercato. Si ce seul recrutement ne suffira pas à inverser totalement la mauvaise dynamique actuelle, le club espère insuffler un autre état d'esprit à l'effectif.

Vendredi, l'OL s'est ouvert aux médias. Pendant plus d'heure, il a été question du sportif, de la gouvernance, du projet et du mercato. Ce dernier a été particulièrement évoqué, par la direction tout d'abord, mais également en la présence des trois recrues de l'hiver.

Dejan Lovren, Jeffinho et Amin Sarr, voilà les trois nouveaux visages de l'Olympique lyonnais en 2023, même si le Croate est déjà bien connu entre Rhône et Saône suite à son premier passage de 2010 à 2013.

Renouveler l'effectif

Le défenseur justement a été le premier à prendre la parole ce 3 février. Déjà là depuis début janvier, il a eu le temps, durant ses cinq matchs disputés, de constater que la formation rhodanienne connaissait de grandes difficultés. "On a énormément de travail à faire, a-t-il déclaré d'entrée. Je suis confiant sur le fait qu’on puisse faire mieux. J’ai confiance en la hiérarchie, aux joueurs, ça prend du temps, c’est normal lorsqu'on change les choses."

Amin Sarr n'a joué que 20 minutes et n'a participé qu'à une poignée d'entraînements avec ses nouveaux coéquipiers, mais il est lui aussi bien au courant de la dynamique dans laquelle se trouve son équipe. "Je pense que si tout le monde arrive à élever son niveau de jeu, on va pouvoir retourner la situation. Ça peut prendre du temps, mais j’ai confiance dans chacun ici", a assuré le Suédois.

Inverser la spirale négative et l'état d'esprit défaillant qui règnent au club depuis plusieurs mois maintenant, c'est l'objectif qu'avait l'OL en les recrutant. "Je vois mon futur dans ce club car je veux rester longtemps et me développer dans les années à venir. Je vais amener une nouvelle énergie au groupe en tant que buteur, ainsi que de la force physique, une bonne technique et une bonne frappe", a poursuivi l'attaquant de 21 ans.

Des discours qui réclament des actes

L'Olympique lyonnais aura besoin de tout cela, et bien plus encore s'il veut remonter au classement sur cette deuxième partie de saison. "On n'a pas encaissé trop de buts, c’est une bonne chose, il faut marquer maintenant. J’ai confiance avec l’arrivée d’Amin Sarr mais aussi la présence d’Alexandre Lacazette. On est sous pression, mais comme l’a dit le président, l’objectif c’est l’Europe, et on peut encore le faire même si ça va être dur, a reconnu Lovren. Il nous faut une mentalité de gagnant. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et je vais essayer d’apporter mon expérience."

Ces discours se veulent positifs, mais à Décines, le mal semble si profond qu'il convient de se méfier. Voilà un an à peine, Romain Faivre aussi arrivait avec de grandes ambitions pour l'équipe, avant de finalement s'écrouler assez vite, comme beaucoup de recrues avant lui ces dernières années.

Tous les maux n'ont pas été soignés

Alors les départs de quelques éléments qui ne se sentaient plus en mesure d'évoluer à Lyon, et qui n'apportaient de toute manière plus grand-chose sur le plan sportif, vont peut-être aider cet effectif. Mais il faudra davantage que ces mouvements hivernaux pour redresser la pente. D'autant plus que la sentinelle souhaitée par Laurent Blanc n'est pas venue.

En attendant, au moins pour quelques semaines, un vent nouveau soufflera sur le groupe rhodanien, incarné notamment par Jeffinho, un garçon visiblement très solaire et joyeux. Il faudra toutefois patienter avant de le voir en action car il est pour l'instant touché à la cheville.

Lors de ses prises de parole, toujours avec le sourire, le jeune ailier (23 ans) n'a pas résisté à un peu d'humour. "Je pense que tout le monde connaît les joueurs brésiliens, nous sommes contents même quand la situation n’est pas bonne, je vais apporter ça à Lyon. Globalement, je suis quelqu’un d’heureux dans la vie, je peux vous assurer que je vais amener cette allégresse, a-t-il promis. Je n’aime pas le froid mais je n’ai pas hésité (à venir). Je vais donner de la chaleur aux supporteurs malgré le froid." Actuellement en colère pour certains, résignés pour d'autres, ces derniers ne demandent que ça.