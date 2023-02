En déplacement à Troyes, l'OL espère renouer avec la victoire

Alexandre Lacazette et Castello Lukeba (crédit : David Hernandez)

S'il ne sait pas trop ce qu'il peut viser à la fin de saison, l'OL, qui rend visite à Troyes ce samedi à 19h, aimerait conclure un quatrième match consécutif sans défaite.

La semaine prochaine, la difficulté du calendrier de l'OL va monter d'un cran, sans faire injure à ses adversaires du moment. Les deux réceptions de Lille (Coupe de France) et Lens (Ligue 1) mercredi et dimanche, vont nous en dire un peu plus sur ce que cette équipe a dans le ventre, même si son classement actuel, 10e, parle pour elle à l'instant T.

En attendant, c'est à Troyes que les Lyonnais poseront leur valise ce samedi pour un match programmé à 19 heures. Sur une série de trois rencontres sans défaite toutes compétitions confondues, la troupe de Laurent Blanc veut "refaire le même match que face à Brest", a indiqué l'entraîneur, réclamant au moins un but en plus certainement. Après le 0 à 0 très frustrant contre les Brestois, le club rhodanien souhaite s'imposer afin de poursuivre plusieurs séries en cours.

L'OL n'a pas concédé de but depuis 3 matchs

La première concerne l'aspect défensif. Voilà maintenant trois parties qu'Anthony Lopes n'a pas eu à aller chercher un ballon dans ses cages. Certes, le niveau des formations adverses (Chambéry, Ajaccio et Brest) n'était pas insurmontable, mais c'est un réel progrès.

Enfin, l'OL a remporté ses 10 dernières affiches face aux Troyens. Il faut remonter à 2007 pour voir l'ESTAC battre l'Olympique lyonnais (1-0).

Avant de relever des défis d'une autre ampleur, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers doivent confirmer leur prestation correcte, mais encore insuffisante face aux Bretons. Mais avec ce groupe, il est tout aussi probable qu'il retombe dans ses travers dans l'Aube.