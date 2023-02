Après sept points sur neuf en championnat, l’OL se tourne vers la Coupe de France. Un objectif qui peut conditionner beaucoup de choses dans la saison lyonnaise.

Ce sont deux montagnes qui se présentent cette semaine à Décines. Après avoir joué des équipes dites de bas de tableau, l’OL affronte Lille et Lens en l’espace de quatre jours. Deux rencontres aux enjeux différents avec la Coupe de France et la Ligue 1 mais qui peuvent permettre aux Lyonnais de continuer à croire en une bonne étoile dans cette saison pourtant compliquée. A deux jours du 8e de finale de coupe, Laurent Blanc se refuse pourtant de voir cette semaine comme semaine charnière, estimant que "chaque semaine est importante. Il y a deux grosses équipes certes mais si vous me posez la question la semaine prochaine, il sera tout aussi important de prendre les trois points." Pourtant, en recevant Lille et Lens, l’OL s’offre deux rendez-vous qui pourraient en dire un peu plus sur l’embellie lyonnaise de ces derniers temps.

"Le match de Troyes a été bon mais aussi celui de Brest. Il ne faut pas oublier ce match même si je sais qu’on est jugé à travers le résultat et les trois points. Dès qu’on n’a pas les trois points, il est difficile de dire que le contenu du match est bon. Pourtant, des fois, c’est le cas. C’est dur de dire qu’on a fait un bon match et qu’on n’a pas pris les trois points. Il faut relativiser. C’est la même chose quand on prend les trois points et que le match a été mauvais. Il faut essayer d’être le plus objectif possible."

"On peut encore s'améliorer"

Face à Lille, qui avait correspondu au premier et unique succès de Laurent Blanc au Parc OL en championnat, l’entraîneur devra se passer de Nicolas Tagliafico et Saël Kumbedi. L’absence du latéral argentin pourrait bien amener le Cévenol à revoir ses plans même s’il espère que son remplaçant (Henrique ?) apportera sa pierre à l’édifice. "J’espère que le joueur qui le remplacera aura d’abord une compétence défensive car ça reste un défenseur. Après, j’espère, qu’il pourra amener du mouvement offensif. Ca voudra dire qu’on aura réussi à mettre Lille dans son camp en passant par les côtés comme lors du but marqué en championnat contre eux. C’est exactement ce qu’il faudra faire."

Le plan semble simple mais quand même plus compliqué à mettre en place contre Lille, "l’une des belles écuries de notre championnat", que face à Troyes par exemple. Pourtant, contre Lille, l’OL peut regagner le coeur de ses supporters avec une qualification pour les quarts de finale. Un pas de plus vers ce qui peut le rapprocher de l’Europe. "Chaque année, on dit que c’est le chemin le plus court pour aller à l’Europe. C’est vrai mais si vous prenez les gagnants de la Coupe de France sur les 10-15 dernières années, il y a une équipe qui l’a beaucoup gagnée."

Cette équipe, c’est le PSG qui affronte Marseille. Ce qui veut dire un gros de moins en perspective et en cas de qualification. Mais comme le dit Blanc, il y a un match à gagner avant.