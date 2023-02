OL : Lacombe a dit à Lacazette de "se dépêcher" de le dépasser

De nouveau buteur contre Troyes, Alexandre Lacazette en est à 16 buts toutes compétitions confondues. Pour sa 300e contre Lille, l’attaquant pourrait se rapprocher encore un peu de Bernard Lacombe au classement des meilleurs buteurs de l'OL.

Il préfère parler du collectif plutôt que de lui mais Alexandre Lacazette sait que le rendez-vous de mercredi sera particulier. En entrant sur la pelouse contre Lille, il disputera son 300e match sous le maillot lyonnais. Un total qu’il ne pensait certainement pas atteindre lors de son départ à l’été 2017 après avoir terminé en beauté contre Nice à domicile. Ce qui devait être son ultime match avec l’OL fait d’ailleurs partie du top 3 des matchs qui ont marqué sa carrière. Interrogé sur le sujet ce lundi en conférence de presse, l’attaquant a dévoilé que son "premier match en professionnel, forcément, a marqué. Il y a aussi le triplé contre Saint-Etienne à Gerland mais aussi le dernier match contre Nice en 2017. Mais il pourrait y en avoir pleins d’autres." Les supporters lyonnais se chargeront de faire la liste des rendez-vous immanquables d’Alexandre Lacazette.

A quatre buts d'être le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'OL

Lui cherchera à écrire un peu plus l’histoire contre Lille, mercredi au Parc OL. En trouvant la faille contre Troyes dans le temps additionnel, le capitaine lyonnais a fait plus que combler son retard sur Kylian Mbappé et Folarin Balogun en tête des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Il se rapproche chaque jour un peu plus de Bernard Lacombe. A moins d’une orgie de buts lyonnais, Lacazette ne deviendra pas le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL dès mercredi mais il peut faire un pas de plus. "A mes débuts, je n’ai jamais vraiment pensé à me dire que je pourrais atteindre ce nombre de buts mais maintenant que je suis tout proche, il y a cette petite excitation qui donne envie de me surpasser à chaque match et d’atteindre ces records au plus vite. J’ai eu Bernard (Lacombe) et il m’a dit de me dépêcher (sourires)."

Avec actuellement quatre buts de retard (149 contre 145), l’excitation se fait de plus en plus grande. Il ne manquerait plus que ce total soit dépassé au Parc OL pour que la communion n’en soit que plus belle.