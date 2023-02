Auteur de son 13e but en Ligue 1 cette saison, Alexandre Lacazette veut allier réussite collective et individuelle. Mercredi contre Lille, le capitaine espère que les supporters répondront présents.

Quand il s’agit de faire le décompte des buts inscrits par l’OL cette saison, le nom d’Alexandre Lacazette revient très souvent. Trop souvent ? Avec 16 buts inscrits depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, le capitaine lyonnais porte presque à lui tout seul le secteur offensif de son équipe. Laurent Blanc en est bien conscient et tente depuis de lui apporter du soutien avec un 4-4-2 en losange où il partage le front de l’attaque avec Rayan Cherki et Bradley Barcola. A 31 ans, Alexandre Lacazette joue les grands frères notamment auprès du jeune Barcola qui n’est pas sans lui rappeler ses débuts dans le groupe lyonnais.

"Il est assez timide et je pense que je l’étais aussi à mes débuts. J’essaye de lui faire sortir cette timidité en lui pour qu’il puisse s’exprimer et prendre confiance. Pour avoir beaucoup parlé avec plusieurs personnes au club, Bradley quand il est en confiance, il est vraiment très fort. Je veux donc voir un Bradley en confiance pour qu’il m’aide à marquer et qu’il puisse marquer pour aider l’équipe. Il a eu cette agressivité devant le but. Les occasions contre Brest l’ont fait réfléchir et le discours du coach aussi. Il a su appliquer les demandes du coach et ça a payé."

"Si on gagne la Coupe de France, on sera européen"

Enchaînant les matchs depuis le début de la saison sans pépin physique, Alexandre Lacazette savoure cette deuxième jeunesse sous le maillot lyonnais. Revenu durant l’été, le n°10 aurait préféré que l’OL se retrouve plus haut au classement mais promet "de se donner à fond" pour enfin vivre une victoire face à Lille devant ses supporters. S’il y a eu la victoire contre Metz en Coupe de France, le match aller contre les Lillois est le dernier succès lyonnais à domicile.

Depuis s’en sont suivis des débordements et une certaine crainte de jouer au Parc OL. Mais le capitaine veut remédier à ça dès mercredi avec l’objectif qu’est la Coupe de France. "On sait que si on gagne Coupe de France, on sera en Coupe d’Europe, mais il ne faut pas aller trop vite, il faut déjà gagner ce match, et avancer étape par étape. J'espère que les supporters viendront nombreux et que l'on vivra une bonne soirée mercredi. Ils savent qu’on a besoin d’eux. Ils ont envie d’être heureux, et nous on a envie de célébrer des victoires tous ensemble."

L’appel est lancé. Sera-t-il entendu ? Réponse ce lundi dans "Tant qu’il y aura des Gones" (18h) avec les groupes des Bad Gones et Lyon 1950 comme invités.