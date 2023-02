L’équipe de l’OL Futsal à l’entraînement en 2021 (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Qualifié pour le deuxième tour de la Coupe LauRA, l’OL Futsal ira défier le FC Limonest-Dardilly sur son terrain samedi 11 mars.

Retour du championnat ce week-end pour l’OL Futsal. Ayant fait relâche ce week-end passé, les hommes de David Touré vont retrouver le championnat et la course à la montée avec un déplacement du côté de Limonest, samedi. Ce duel de la 12e journée du championnat de Régional 1 sera un avant-goût pour les deux formations. En effet, l’OL et Limonest Dardilly vont également se retrouver en coupe.

Qualifiée pour le deuxième tour après une victoire étriquée contre le Futsal Bourget United, l’OL va se déplacer dans l’ouest lyonnais le 11 mars prochain pour affronter la formation lyonnaise sur son terrain. Un duel 100% Régional 1 entre l’actuel 3e qu’est l’OL Futsal et le 6e avec le FC Limonest Dardilly.