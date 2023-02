Pour la réception de Lille en Coupe de France, Laurent Blanc devra avant tout faire avec les suspensions. L’entraîneur de l’OL n’a annoncé aucun forfait.

Face à Troyes, Laurent Blanc a pu compter sur un groupe au complet et il ne cesse de s’en féliciter. Quatre jours plus tard, l’entraîneur lyonnais devra ajuster une partie de son effectif. En effet, suite à une accumulation de cartons jaunes, Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico ont été suspendus pour un match par la LFP. Manque de chance, les deux latéraux se retrouvent suspendus pour le même match à savoir contre Lille, mercredi soir en Coupe de France.

Avec Jeffinho qui soigne une blessure à la cheville, ce devrait être les trois seuls absences de ce 8e de finale comme l’a sous-entendu Laurent Blanc ce lundi en conférence de presse. "Il y a quelques petits bobos d'après-match mais pas de forfaits pour ce match-là. J'aime mieux avoir un jour de plus. Ça se joue parfois sur des détails mais 24 heures, c'est important. Ça donne aussi la possibilité de récupérer et travailler entre les deux matchs. Dans une équipe qui joue tous les trois jours, ça peut être important mais nous allons revenir sur un rythme plus acceptable et plus facile à digérer."

Des joueurs lyonnais mieux physiquement

Sans Kumbedi et Tagliafico, Achraf Laaziri pourrait bien connaitre une première présence dans le groupe professionnel. Le jeune Marocain était en tout cas présent à l’entraînement tout comme Mamadou Sarr autre défenseur de la réserve. En tout cas, malgré ces absences pour suspension, Laurent Blanc sent son groupe monter en puissance et récolter les fruits de sa préparation hivernale. "J'attends toujours beaucoup de choses. Nos joueurs sont mieux, on a des stats pour le voir. Aujourd’hui, tout est analysable grâce aux datas. Si vous avez une équipe mangée par une autre équipe, les datas vont le démontrer. Sur les trois derniers matchs, il n'y a rien à redire sur le plan physique. On se porte pas mal, on a connu pire."