Pour la première fois de son histoire, la section féminine de l'OL s'est lancé dans un partenariat interclubs. Avec l'OL Reign, membre de l'OL Groupe, et Club America, l'OL féminin a signé son premier partenariat exclusif.

L’OL féminin renforce ses relations sur le continent américain. Après le rachat de la franchise de Seattle en NWSL et le nom donné à l’OL Reign, le club lyonnais va s’implanter en Amérique latine. Ce mardi, une conférence de presse a été donnée dans l’un des salons du Parc OL pour annoncer le début d’un partenariat tripartite avec le Club America, l’un des plus grands clubs au Mexique. En présence Nick Perera, General Manager de l’OL Reign et Sophie Sauvage, responsable de toute la partie internationale du football féminin au sein de l’OL Groupe, Claudia Carron, directrice sportive de Club America et Vincent Ponsot ont présenté les contours de ce nouveau partenariat signé pour trois ans et qui sera une première dans l'histoire de la section féminine lyonnaise.

"Ce accord est une première puisqu'il ne concerne que les branches féminines et va renforcer notre collaboration étroite avec OL Reign, a déclaré le directeur du football face à la presse. En nous associant avec Club América, un des plus grands clubs au Mexique qui est une terre de football, nous avons l’ambition d’accélérer fortement le développement du football féminin dans le monde, dès la formation avec un échange de savoir-faire entre nos académies mais aussi sur le partie professionnelle. Ca sera évolutif dans le temps."

Le section féminine des Águilas a été créée en 2016 en même que la création du championnat féminin au Mexique et ce partenariat à trois clubs doit servir à développer les structures sportives de chacun grâce aux compétences des uns et des autres. Il y a d'ailleurs une tête bien connue des Fenottes qui évolue au Club America puisque la Lyonnaise de souche Aurélie Kaci évolue depuis l'été 2022 de l'autre côte de l'Atlantique.