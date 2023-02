OL - Lille : horaires, diffusion TV, avant-match

Maxence Caqueret et Malo Gusto (OL) face à Ismaily (Lille) (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Vainqueur de Troyes samedi, l’OL se tourne vers la Coupe de France mercredi avec la réception de Lille. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de cet OL - Lille comptant pour les 8es de finale.

L’avant-match

Sept points en trois matchs. L’OL peut regretter les deux points lâchés face à Brest mercredi dernier après une nette domination mais a enfin enchaîné des résultats positifs. Les adversaires restent en deçà et c’est pour cette raison que les deux matchs de la semaine sont attendus. Avec Lille et Lens au programme, l’OL va pouvoir montrer si certains maux ont été effacés avec le mercato hivernal et si le club lyonnais est enfin dans la bonne direction.

Le début de réponse a lieu mercredi avec la réception des Lillois au Parc OL. Un rendez-vous en Coupe de France pour continuer à croire en un avenir européen à la fin de la saison. Ce 8e de finale est forcément attendu et s’annonce compliqué contre une équipe que Laurent Blanc et Alexandre Lacazette voient "comme l’une des plus séduisantes du championnat".

A quelle heure se joue OL - Lille ?

L’horaire a rapidement fait grincer des dents et il y a de quoi. Lyon a beau être dans la zone A et donc en vacances depuis vendredi, en fixant le choc entre l’OL et Lille à 18h15, la Fédération Française de football ne s’est pas fait que des amis. Avec cette horaire précoce, difficile de voir le Parc OL faire le plein. Il faudra d’ailleurs partir tôt du travail pour éviter les traditionnels bouchons de la rocade Est.

Sur quelle chaîne voir OL - Lille ?

Pour les 8es de finale de Coupe de France, la FFF et les deux diffuseurs que sont beIN Sports et France TV ont découpé la programmation en trois. Sept matchs auront lieu à 18h15 dont OL - Lille et tous seront diffusés sur beIN Sports et ses canaux. Pour la rencontre de l’OL, il faudra se brancher sur beIN 1 pour le regarder en intégralité ou sur beIN 2 pour suivre le multiplex.