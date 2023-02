"OL - Lens : pas de boycott des supporters des virages"

Malgré le rassemblement avant le match pour demander une "restructuration du pôle sportif", les groupes de supporters des virages nord et sud ne boycotteront pas. Les Bad Gones et Lyon 1950 ont annoncé sur Tant qu’il y aura des Gones leurs volontés d’animer les virages pour OL - Lens.

Se faire entendre et expliquer. C’est dans ce but que les Bad Gones et Lyon 1950 ont décidé de s’associer pour un rassemblement avant le match contre Lens, dimanche (20h45). Face à la direction prise par le club sportivement mais aussi institutionnellement, les deux groupes de supporters ont appelé à se retrouver avant la rencontre de Ligue 1 pour demander une "restructuration du pôle sportif" de l’OL avec dans le viseur Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot. Cette réunion une heure avant la rencontre devant la porte A du Parc OL a pour objectif la revendication commune mais aussi l’échange afin de faire bouger les choses mais aussi les divergences d’opinion.

Les contestations avant la rencontre

Et après ce rendez-vous ? Il n’y aura pas de boycott comme cela a pu être le cas la saison dernière. Les deux groupes de supporters seront bien présents dans leur zone pour encourager les hommes de Laurent Blanc. Il n’y avait d’ailleurs pas besoin de l’appel public d’Alexandre Lacazette pour prendre cette décision. "On met un point d’honneur à encourager notre équipe depuis le début de la saison et contre Lens on le fera pendant 90 minutes, ont promis Bad Gones et Lyon 1950. On se fera entendre avant le match pour ne pas entacher le match et l’ambiance." Il devrait bien y avoir des sifflets pour certains joueurs n’ayant pas la bonne mentalité mais l’heure n’est pas à faire du Parc OL un lieu qui tétanise les joueurs.