Mercato : Loïc Rémy (ex-OL) s’engage avec Brest

Loïc Rémy (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Revenu s’entraîner à Brest ces derniers temps, Loïc Rémy s’est engagé avec le club breton. L’ancien attaquant de l’OL a signé pour six mois.

A quelques jours près, il aurait pu fouler la pelouse du Parc OL. Lundi, le Stade Brestois a annoncé la signature de Loïc Rémy pour les prochains mois. A la lutte pour le maintien, le club breton va pouvoir compter sur l’expérience de l’attaquant pour parvenir à son objectif. Avec le départ d’Islam Slimani vers Anderlecht, Brest compense numériquement cette perte offensive.

"Le Stade Brestois est heureux d’officialiser l’arrivée de Loïc Rémy jusqu’à la fin de saison. Passage concluant pour l’international français (36 ans), sans club depuis l’été dernier, qui avait rejoint le groupe brestois au centre SICA - Prince de Bretagne fin janvier. Avec plus de 150 buts à son compteur, Loïc Rémy viendra apporter toute son expérience à l’effectif brestois. Il portera le numéro 14."

Depuis un peu plus d’une semaine, Loïc Rémy s’entraînait avec le groupe brestois pour se maintenir en forme. Finalement, cela a plus ressemblé à un essai qui a été validé par Eric Roy, qui l’avait connu de son temps à Nice. Libre depuis la fin de son aventure en Turquie à l’Adana Demirspor cet été, Loïc Rémy va donc connaitre son 6e club en Ligue 1. Après avoir été formé à l’OL, il a connu Lens, Marseille, Nice et dernièrement Lille.