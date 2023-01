Loïc Rémy (ex-OL) s’entraîne avec Brest

Sans contrat depuis son départ de Turquie, Loïc Rémy a été convié à l’entraînement de Brest. Néanmoins, Eric Roy a confirmé qu’un contrat n’est pas à l’ordre du jour pour l’ancien attaquant de l’OL.

Loïc Rémy bientôt de retour sur les pelouses de Ligue 1 ? Il est encore trop tôt pour le dire mais l’ancien attaquant de l’OL est en tout cas de retour dans un club de l’élite. Présent à Francis-Le Blé dimanche pour observer le match de Coupe de France entre Brest et Lens, Rémy a assisté à la défaite de ses futurs coéquipiers d’entraînement. En effet, l’attaquant de la génération 87 va s’entraîner avec le club brestois comme l’a confirmé Eric Roy, ancien de la maison OL et désormais coach de Brest.

"Ce n'est pas une recrue, non, mais juste un joueur que j'ai bien connu à Nice. Il s'entraîne seul donc on lui a proposé de venir parfaire sa préparation, a déclaré l’entraîneur après la rencontre. Comme on a beaucoup de blessés, c'est bien d'être au moins 16 ou 17. Ça va nous faire un joueur de plus pour l'entraînement. Pas de contrat envisagé pour l'instant. Après, si il casse la baraque on verra bien."

Sans club depuis son départ de l’Adana Demirspor durant l’été, Loïc Rémy ne compte pas raccrocher les crampons à 36 ans et continue donc de parfaire sa condition en vue d’une éventuelle nouvelle expérience. Formé à l’OL en même temps que Karim Benzema, l’ancien international français n’a disputé que 19 rencontres avec son club formateur (2006-2008) avant de rejoindre l’OGC Nice où il a croisé la route d’Eric Roy.