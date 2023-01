Mercato : Eric Roy (ex-OL) est le nouvel entraîneur de Brest

Eric Roy, nouveau coach de Brest depuis janvier 2023 (Photo by JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

A la recherche d'un entraîneur depuis le mois d'octobre 2022, Brest a opté pour Eric Roy. Ce dernier a porté le maillot de l'OL de 1993 à 1996.

Brest et l'Olympique lyonnais se sont affrontés le 28 décembre 2022 (2-4) et les deux formations se retrouveront très vite. Le match retour est programmé le mercredi 1er février à 21 heures. Et à cette occasion, un ancien Rhodanien fera son retour dans la région. En effet, Eric Roy a été nommé à la tête de l'équipe brestoise mardi.

Brest veut sauver sa peau en Ligue 1

Les Bretons étaient à la recherche d'un entraîneur depuis octobre 2022 lorsqu'ils avaient écarté du poste Michel Der Zakarian. Eric Roy a désormais pour mission de maintenir le club Finistère en Ligue 1, lui qui est pour l'heure 17e.

Ex-milieu de terrain, le natif de Nice est passé entre Rhône et Saône de 1993 à 1996. Il a disputé 128 rencontres avec l'OL et inscrit 12 buts, avant de rejoindre Marseille.