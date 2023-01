L'OL n'arrive pas à enchaîner une série

Alexandre Lacazette (OL) et Mateusz Wieteska (Clermont)(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

C'est le plus grand mal lyonnais de cette saison. L'OL ne parvient pas à enchaîner plus de deux bons résultats consécutifs, ce qui logiquement le laisse dans le ventre mou en Ligue 1.

L'équation est impossible à résoudre. Comment espérer viser une place européenne en fin de championnat si l'on ne remporte pas plus de deux matchs de suite. Voilà la situation de l'OL à l'heure actuelle. Depuis le début de la Ligue 1, l'Olympique lyonnais n'a jamais gagné plus de deux rencontres de rang.

Presque un an que l'OL n'a pas gagné trois fois de suite

Trois fois, il aurait pu franchir ce cap et lancer une vraie série, mais à chaque fois, Anthony Lopes et ses coéquipiers ont perdu des points ensuite. Sans un minimum de régularité, les Rhodaniens auront du mal à viser mieux que leur 8e place actuelle, sans même évoquer la course à l'Europe qui est aujourd'hui trop lointaine.

Pour voir l'OL s'imposer à trois reprises consécutivement, il faut remonter presque un an en arrière, même avec les matchs amicaux. Il avait enchaîné entre janvier et début février 2021 en battant Troyes (0-1), Saint-Etienne (1-0) et Marseille (2-1).