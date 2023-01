Tony Estanguet et Paris 2024 de passage au Parc OL lundi

Un peu plus plus d’un an et demi des Jeux Olympiques de Paris, une délégation emmenée par Tony Estanguet est de passage à Lyon ce lundi. Le président de Paris 2024 visitera notamment les installations du Parc OL.

Tournée d’introspection pour la délégation de Paris 2024. Dans un an et demi se tiendra les Jeux Olympiques d’été dans la capitale française mais la Ville Lumière ne sera pas la seule à accueillir des épreuves olympiques entre le 26 juillet et le 11 août 2024. Ce sera le cas notamment de Lyon ou plutôt de Décines avec une partie du tournoi de football féminin et masculin dans les entrailles du Parc OL entre le 24 juillet et le 9 août.

Le stade de Décines recevra six matchs de poules, deux quarts de finale (un masculin et un féminin) ainsi que deux demi-finales, là encore un pour chaque tournoi ainsi que le match de troisième place du tournoi féminin. Un programme chargé donc et ce lundi, Tony Estanguet, président de Paris 2024, ainsi qu’une délégation seront de passage à Décines pour visiter les installations de l’OL et se faire une idée encore un peu plus précise de ce que peut offrir le Parc OL comme expérience dans cet événement international.