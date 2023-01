Après une qualification pour les 8es de Coupe de France, l’OL est toujours en course pour un trophée. Néanmoins, cette victoire contre Chambéry a été passée au second plan par le mercato et les différentes velléités de départs de ces derniers jours. Ces thèmes seront abordés ce lundi (18h) sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones".

Laurent Blanc a été soulagé, il n’a pas "fait les gros titres" de la presse sportive dimanche. Contre Chambéry, l’OL n’est pas tombé dans le piège de la Coupe de France et a tranquillement assuré sa qualification (0-3) pour les 8es de finale de la compétition. Une bouffée d’oxygène dans le quotidien pas si facile du club lyonnais. Pourtant, cette qualification pour le tour suivant est presque passée au second plan tant l’actualité de l’OL tourne essentiellement autour du mercato hivernal qui ferme ses portes dans un peu plus d’une semaine.

Entre joueurs malheureux et/ou demandant leur départ comme Romain Faivre, ceux qui aimeraient un peu plus de considération comme Mohamed El Arouch et les pistes activées par le club lyonnais (Joao Gomes), il n’y a pas le temps de s’embêter entre Rhône et Saône. Ce marché des transferts ainsi que la place pouvant être laissée aux jeunes seront forcément les sujets de discussion de votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" dont le prochain numéro n’est autre que ce lundi à partir de 18h. L’invité sera Raphaël Jacquelin, golfeur lyonnais sur le circuit. Quelque chose nous dit qu’il sera également question du swing de Laurent Blanc durant cette émission !

Vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur d'autres thèmes dans l'espace dédié aux commentaires.

