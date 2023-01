Avant le match contre Chambéry ce samedi, le cas Mohamed El Arouch bouleverse l'actualité de l'OL. Une bonne partie des supporters lyonnais ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de cette situation.

Karl Toko-Ekambi, Romain Faivre et Mohamed El Arouch, voilà les trois noms qui agitent pour l'instant le mercato de l'OL. Le dernier nommé revêt tout de même un aspect particulier. Formé au club, le jeune footballeur prétend à plus de temps de jeu, dans le Rhône ou ailleurs. Comme nous vous le révélions, plusieurs écuries se sont manifestées, dont une de Ligue 2 qui le convoiterait pour un prêt. Cette situation contrarie fortement les supporters lyonnais, au moins une bonne partie d'entre eux.

Les fans aimeraient eux aussi voir le garçon d'Orange, qui n'a jamais porté le maillot rhodanien avec les professionnels en match officiel, intégrer les entraînements et le groupe de Laurent Blanc. "Une demande légitime, estime Etienne sur Twitter. Mais pour ça, il faut faire de la place car beaucoup de coachs ne veulent pas d'un groupe trop étoffé lors des séances. Et niveau milieu, on est déjà trop fourni. Le départ de Faivre doit lui permettre de prendre numériquement sa place à l’entraînement."

"Ne pas juste le laisser s’entraîner avec les pros, c'est une honte"

Les messages de ce type sont très nombreux sur les réseaux sociaux. "Ne pas juste le laisser s’entraîner avec les pros, c'est une honte", a critiqué Dihé 69. Un commentaire complété par Juninho Pernambucano, fidèle lecteur de notre média. "Je comprends pour ma part qu'il ait envie de partir. Il voit bien que le club ne lui fait pas confiance. Il était avec les pros, marque un but sensationnel en match de préparation (face à Kiev), et puis hop, il est écarté, comme Florent Sanchez, pour ne pas faire d'ombre à nos starlettes du milieu de terrain, a-t-il constaté. Et c'est accentué avec l'arrivée de Laurent Blanc qui a clairement dit que les jeunes passeraient après, priorité aux anciens, il veut des joueurs expérimentés."

Pour Poupette 38, "il faut que l'OL trouve une solution, on ne peut pas le laisser partir. Sur ses coups francs, il met le ballon où il veut, il fait deux passes décisives vendredi (contre Sète en N2). Momo, comme on l'appelle, adore le club, bizarre qu'il réagisse comme ça, si tout cela est vrai. S'il fait ça, c'est peut-être aussi pour forcer les choses."

"Un prêt en Ligue 2, c'est une bonne solution"

La solution pourrait se trouver du côté d'un transfert provisoire, comme l'admet Ted sur l'oiseau bleu. "Laurent Blanc veut du physique et de l'expérience. El Arouch est pétri de talent mais n'a pas ses deux qualités. Prêtons-le, et on verra ce qu'il peut faire en pro", a-t-il écrit.

Sur Olympique-et-Lyonnais, Darn se montre également de cet avis. "Un prêt en Ligue 2, où il sera sûr de jouer à peu près tous les matchs, avec son talent, c'est une bonne solution. Cet été, entre les possibles fins de contrat et les éventuelles cessions, il pourra entrer dans la rotation, a-t-il fait observer. Très clairement, il faut qu'on le garde."

Une chose est certaine, sur ce sujet, les supporters lyonnais sont quasiment unanimes pour clamer à l'OL de conserver Mohamed El Arouch.