Mercato : un projet ADN OL au centre des discussions

Entre le dossier El Arouch, les bonnes performances de Barcola et Cherki ou des supposés cadres en pente descente, le projet ADN OL mis en avant cet été et sa faisabilité sont plus que jamais d’actualité.

Il n’a qu’à eu voir les réactions sur les différents réseaux sociaux pour comprendre, pour ceux qui n’étaient pas encore au courant, cette fameuse appartenance au sang rouge et bleu qui coule dans les veines des supporters lyonnais. En avançant que Mohamed El Arouch n’était pas forcément satisfait de son traitement sportif depuis le début de la saison, L’Equipe a déclenché un véritable séisme entre Rhône et Saône. Pour les suiveurs assidus de l’Académie, ce fut tout sauf une surprise de voir le jeune milieu espérer s’entraîner un peu plus avec le groupe professionnel. Néanmoins, ce cas soulève la question de ce fameux ADN OL mis en avant par le club durant l’été avec les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso en plus de la prolongation de Maxence Caqueret.

Considéré comme le plus gros talent du centre de formation de ces dernières années, l’OL peut-il se permettre de perdre l’un de ses joyaux ? Avec son communiqué, la réponse a clairement été à la négative et il n’est pas question ici de pousser pour une promotion d’El Arouch. Seulement, avec les intérêts supposés de Rennes, Marseille ou Nice plus seulement d'un club de Ligue 2 pour un prêt comme avancé par Olympique-et-Lyonnais, la situation du natif d’Orange interroge forcément en ce mercato hivernal. En annonçant clairement et simplement que des joueurs de l’OL n’étaient tout simplement pas heureux dans la capitale des Gaules, Laurent Blanc n’a fait que raviver cette braise chez les supporters, ayant perdu patience avec certains des cadres supposés de l’équipe. Il est là question de Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Karl Toko-Ekambi, Thiago Mendes ou encore Jeff Reine-Adelaïde à un degré moindre.

L'OL pris dans son piège financier

Sur ces cinq noms cités, trois évoluent plus ou moins dans la zone de Mohamed El Arouch. A l’heure où le bateau tangue et que la Coupe de France permet de rester à flot, l’OL sait qu'il est face à un fameux cas de conscience. La volonté du club est très certainement de promouvoir des jeunes du club. On l’a vu dernièrement avec Malo Gusto et Castello Lukeba. Pour l’un, il y a certes fallu une cascade de blessures en défense centrale mais pour le latéral droit, la prise de pouvoir s’est faite au fur et à mesure des prestations déclinantes de Léo Dubois. Peut-on rejouer cette carte du mérite et de l’ADN OL de l’Académie quand certains leaders ne semblent plus concernés par le projet lyonnais ?

Cette fois-ci, tout le monde répondrait à l’affirmative. Mais dans la réflexion global d’un club, laisser sur le banc des joueurs émargeant à des salaires bien au-dessus de la moyenne n’est forcément pas une forme de rentabilité. L’équilibre entre aspect sportif et aspect économique est toujours difficile à trouver et l’OL est désormais pris à son propre jeu avec des joueurs "moyens" payés à bon prix et qui aujourd’hui plombent, certainement bien malgré eux, l’équilibre d’un collectif. Laurent Blanc l’a d’ailleurs rappelé vendredi avant Chambéry que "des intérêts individuels trop nombreux n’étaient pas bons pour le collectif". Sans être vraiment devin, une partie de la situation sportive lyonnais peut être en partie expliquée sur ce point. Blanc doit donc jouer ce rôle d’équilibriste aussi bien dans les égos que dans sa manière de pensée.

Blanc doit faire malgré lui avec cette jeunesse

Avec le cas Mohamed El Arouch, l’OL n’en est pas à celui d’un joueur de 18 ans qui réclame un statut de titulaire. Certains supporters ne seraient pas contre mais il est avant question d'une présence plus continue dans le groupe qu'à un onze de départ. Depuis son arrivée, Laurent Blanc a toujours pointé du doigt la jeunesse de son équipe. Hormis Johann Lepenant (20 ans) et Saël Kumbedi (17 ans), ces jeunes joueurs sont issus du centre. Seulement si aujourd’hui Rayan Cherki est un titulaire presque indiscutable, il a fallu un alignement des planètes ou plutôt des résultats collectifs et individuels médiocres pour voir l’entraîneur lyonnais le lancer complètement dans le onze.

Même après la victoire contre Chambéry, le Cévenol a adopté la posture du père strict assurant que "c’est un long travail. C’est un garçon qui nous donne des émotions, positives et négatives, mais au haut niveau, il faut plus de positif quand même. Je ne le lâche pas." Bradley Barcola profite lui de la Coupe pour se montrer à son meilleur jour mais serait-ce suffisant pour inverser totalement la tendance ? La question se pose puisqu’il semble y avoir aujourd’hui un décalage entre le projet du club de miser sur son ADN et donc ses jeunes pour retrouver les sommets et un coach qui, bien qu’il salue la qualité de ses ouailles, a un historique où la post-formation n’a jamais vraiment été dans ses projets… Celui vendu durant l'été est-il vraiment celui vendu à l'ancien coach du PSG en octobre alors que ce dernier recherche des renforts d'expérience ? Mystère...