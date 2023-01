L’OL a assuré l’essentiel samedi en éliminant Chambéry en 16es de finale de la Coupe de France. Mais outre le résultat brut, la prestation n’a pas gommé toutes les carences de cette équipe.

Il ne faut pas enlever tout le mérite à l’OL, qui a su frapper à chaque fois au bon moment dans son 16e de finale de Coupe de France contre Chambéry (0-3). Dans ce tournoi piégeux pour bon nombre de formations de l’élite, le résultat brut compte plus que la performance en elle-même.

C’est d’ailleurs le message envoyé par Laurent Blanc après la rencontre, même si comme tout le monde, il a observé les 45 dernières minutes sans grande saveur de ses joueurs. “La première mi-temps m’a donné satisfaction, mais on a été moins bon en deuxième dans l’utilisation du ballon, même si l’on a eu des situations dangereuses, a-t-il résumé. En coupe, l'essentiel est de se qualifier. On ne gagne pas beaucoup de matchs, alors quand on en remporte un 3 à 0, je ne dis pas qu'il faut s'en satisfaire mais bon…”

Pour commencer par les points positifs, on peut évoquer le réalisme lyonnais. Clinique sur presque sa première occasion, il s’est facilité la tâche en ouvrant vite le score, profitant des largesses offertes par l’arrière-garde chambérienne. "On voulait marquer rapidement dans ce match pour se rassurer et ne pas tomber dans le piège. On parle souvent de la magie de la Coupe de France, et on est satisfaits que cette fois-ci, ça ne leur ait pas souri", a répondu Alexandre Lacazette.

L'OL retrouve le goût du succès

Sur une série de deux matchs sans victoire en Ligue 1, le club rhodanien était en plein doute avant cette affiche. Il a su éviter le guet-apens sans trop se faire peur, de bon augure peut-être pour enfin lancer une dynamique positive. "On est encore en vie, on continue dans cette Coupe de France. Je pense que cette victoire va nous apporter de la confiance, et il faut maintenant que la semaine prochaine en championnat, on arrive à engranger un autre succès”, a déclaré Tetê.

On peut aussi retenir de cette confrontation les trois buts marqués par l’OL, dont les deux premiers interviennent après de beaux mouvements collectifs. “Il faut analyser comme toujours, mais il y a des éléments positifs. On a des capacités offensives qui sont réelles, avec toujours des faiblesses défensives. Il faut trouver ce juste équilibre. Nos réalisations ont été bien amenées et on aimerait se créer plus d'occasions de cette façon car on peut le reproduire, nous le travaillons à l'entraînement, a expliqué Laurent Blanc. Lorsque ça se concrétise le jour de la rencontre, on apprécie."

Une deuxième période ratée

Pour les aspects plus fâcheux, il y a incontestablement ce deuxième acte. Beaucoup trop passifs, absents dans les duels très souvent, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont en plus eu un déchet important. Résultat, le pensionnaire de National 3 s’est créé plusieurs opportunités, de quoi donner du travail à Anthony Lopes. “On s'est fait un peu peur par moments, mais on a su maîtriser derrière pour gérer la partie. Je pense que parfois, on a manqué de concentration, à mon image, car je perds des ballons que je ne devrais pas égarer, a admis Lacazette. Et lorsque cela touche deux ou trois joueurs, ça fait douter toute l'équipe. On doit travailler là-dessus."

Globalement, on a encore senti une formation lyonnaise peu sûre d’elle défensivement. Au moindre pressing intense de son adversaire, elle a semblé perdre ses moyens. Cela a engendré des pertes de balles dangereuses, des moments de flottement qui sont le fléau de ce groupe depuis le début de la saison. Ces errements passent contre ce genre d’adversité, mais en Ligue 1, ce n’est pas le cas. “Nous avons su marquer ces trois buts, même si on a subi certaines faiblesses de notre équipe. Chambéry a joué, mais nous n'avons pas douté. On savait que ce serait un match piège, un peu difficile, mais on a réussi à sortir vainqueurs de cette affiche", a souligné Tetê.

L'OL encore en lice pour un trophée malgré tout

Maintenant, les Rhodaniens ont fait le nécessaire pour passer cet obstacle. Ils peuvent toujours croire en leurs chances de remporter la compétition, ce qui les mènerait à l’Europe. Un petit rayon de soleil dans la grisaille. "Ça fait du bien de gagner à domicile. On veut utiliser ce succès pour lancer une série. Ce n'est pas une victoire "pansement" car la coupe et le championnat sont deux compétitions différentes, a prévenu Lacazette. Il faudra faire la même chose que samedi, être efficace dans les deux surfaces, ce qui nous manque en ce moment, et ça débute dès la semaine prochaine à Ajaccio (en Ligue 1). Dans les prochains jours, on va bosser sur ce qui a été bien dans cette rencontre et corriger nos erreurs." L’OL a encore beaucoup de travail s’il veut guérir.