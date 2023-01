Chambéry - OL (0-3) : "On a subi certaines faiblesses de notre équipe", admet Tetê

Si l'OL "n'a pas douté" contre Chambéry selon Tetê, le Brésilien reconnaît que son équipe a encore une fois laissé apparaître certaines faiblesses.

Le score peut faire penser que l'OL a assez largement dominé Chambéry samedi en 16es de finale de la Coupe de France (0-3). Ce n'est pas tout à fait le cas, et si les pensionnaires de Ligue 1 n'ont pas tremblé, il est vrai, c'est surtout parce qu'ils ont su se montrer plus réalistes que la formation de National 3.

Mais dans cette compétition, le plus important est de passer au tour suivant comme l'a rappelé Laurent Blanc, ce que l'Olympique lyonnais est parvenu à faire. "On est encore en vie, on continue dans cette Coupe de France. Nous avons su marquer ces trois buts, même si on a subi certaines faiblesses de notre équipe, a admis Tetê. Chambéry a joué, mais nous n'avons pas douté. On savait que ce serait un match piège, un peu difficile, mais on a réussi à sortir vainqueurs de cette affiche."

"Je pense que cette victoire va nous apporter de la confiance"

Toujours en grande difficulté en Ligue 1, le club rhodanien aimerait profiter de cette accalmie pour enchaîner les bons résultats. "Je pense que cette victoire va nous apporter de la confiance, et il faut maintenant que la semaine prochaine en championnat, on arrive à engranger un autre succès, a clamé le Brésilien. Nous travaillons l'état d'esprit du groupe tous les jours."

Moins bon lors des dernières sorties, sur le banc contre Strasbourg (1-2), l'ailier traversait une mauvaise période. Ses deux offrandes pour Alexandre Lacazette sur les deux premiers buts vont peut-être lui permettre d'inverser la spirale négative à titre personnel. "Cela fait partie de la vie d'un footballeur, parfois, on n'est pas bien. Là, je reviens, je donne deux passes décisives, j'en suis très heureux et j'espère continuer à apporter encore à l'OL pour qu'on remporte d'autres victoires", a-t-il commenté, avant de conclure sur la prestation de son capitaine. "Alexandre est un grand joueur. Il nous parle beaucoup et c'est important pour nous, les jeunes, d'avoir un garçon comme lui pour grandir en tant qu'équipe", a confié Tetê.