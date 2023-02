L'OL poursuit sa série d'invincibilité

Maxence Caqueret et Rayan Cherki (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En venant à bout de Lens dimanche, l'OL a bouclé son 6e match consécutif sans défaite. Sa meilleure série depuis la période décembre 2021 - février 2022.

Cela fait désormais quasiment un mois que l'Olympique lyonnais n'a plus perdu une rencontre. La dernière défaite de Laurent Blanc et de son équipe remonte au 14 janvier face à Strasbourg (0-1). Depuis, l'OL a enchaîné une série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues entre la Ligue 1 et la Coupe de France.

Sur cette période, le bilan est de quatre victoires, un nul et une qualification aux tirs au but contre Lille mercredi. Si les premiers adversaires n'étaient pas les plus difficiles à manœuvrer pour les Rhodaniens (Chambéry, Ajaccio, Brest, Troyes), ils ont eu le mérite de faire presque le travail de bout en bout, sauf face aux Brestois (0-0). Mais les deux formations battues la semaine passée, le LOSC et Lens, donnent un peu plus de relief à cette bonne spirale.

Deux parties à sa portée à venir

Les coéquipiers de Maxence Caqueret n'avaient pas réussi pareille performance depuis la fin d'année 2021 et le début de 2022, avec huit rencontres de suite sans le moindre revers (cinq nuls et trois succès).

L'OL aura l'opportunité d'égaler cette série avec deux duels à sa portée contre Auxerre (vendredi) et Angers (25/02). Deux opposants en grande difficulté, 19e et 20e, que l'Olympique lyonnais doit en théorie dominer, même à l'extérieur. Mais il faudra pour cela surmonter l'absence de son capitaine Alexandre Lacazette. C'est aussi là-dessus qu'il sera jugé, autant que sur sa capacité à ne pas rechuter.