Karim Benzema buteur lors de Real Madrid – Elche (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

Mercredi soir, Karim Benzema a inscrit un doublé contre Elche. Avec 230 buts depuis son arrivée, l’attaquant français est devenu le 2e meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid en championnat.

A chaque semaine sa nouvelle performance pour Karim Benzema avec le Real Madrid. Quelques jours après être devenu le joueur le plus titré du club madrilène, l’attaquant français a de nouveau porté les Merengue sur ses épaules. Dans le match en retard contre Elche, qui vient de signer Pape Cheikh Diop, le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée de la lanterne rouge de la Liga (4-0). Plus que le score, la performance de Benzema est devenue historique. Auteur d’un doublé sur penalty (31e, 45+1e), le Lyonnais a inscrit ses 229e et 230e buts au sein du club espagnol.

Benzema dans le Top 5 de la Liga

Quand Alexandre Lacazette tente de rattraper Bernard Lacombe pour devenir le 2e meilleur buteur de l’histoire de l’OL, Karim Benzema a lui déjà réussi cette performance depuis mercredi soir. A égalité avec Raùl avant la rencontre, le Français est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid en championnat. Avec 230 buts, il est désormais à 82 longueurs de Cristiano Ronaldo, référence du club madrilène. Ce total permet également à Benzema de rentrer dans le Top 5 des buteurs de l’histoire de la Liga et n’a besoin que de respectivement 4 puis 22 buts pour faire son entrée dans le Top 3.