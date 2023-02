Alexandre Lacazette lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avant-dernier du championnat, Auxerre espère retrouver quelques couleurs dans ce choc contre l’OL. Malgré l’absence de Lacazette, les Bourguignons la joue profil bas.

Aucune victoire sur les dix derniers matchs de championnat (3 nuls et 7 défaites), un changement d’entraîneur qui n’a pas encore porté ses fruits. À Auxerre, l’heure n’est clairement pas aux grands sourires comme on a pu le voir à l’entraînement public de l’OL mercredi. C’est la grise mine pour le promu qui espérait certainement vivre un retour dans l’élite moins compliqué. Avec quatre points de retard sur le premier non relégable, les Auxerrois ne sont pas décrochés, mais le nul contre Angers, lanterne rouge, le week-end dernier a eu du mal à passer. Vendredi (21h), ce sera un match de gala à l’Abbé-Deschamps avec la réception de l’OL.

Auxerre reste sur deux nuls de suite

Le stade va faire le plein et les coéquipiers de Gaëtan Perrin ont à cœur de montrer un visage conquérant. Ils savent malgré tout que la tâche s’annonce compliquée contre une formation lyonnaise qui a le vent en poupe ces derniers matchs. L’absence d’Alexandre Lacazette peut-elle redistribuer les cartes ? C’est un poison en moins, mais les Auxerrois ne peuvent se limiter à ce forfait pour espérer quelque chose. "Même sans Lacazette, il faut toujours rester méfiant, il y a de la qualité dans cette équipe. Ils ont un effectif plus que complet, a détaillé Perrin face à la presse. C’est sûr que Lacazette est un élément important, mais il faut se méfier de tous les joueurs, car ils sont sur une très bonne dynamique. Il faudra déjà se concentrer sur nous pour pouvoir les mettre en difficulté."

Ancien de la maison lyonnaise, Gaëtan Perrin, qui a évolué avec le capitaine lyonnais, mais aussi Corentin Tolisso et Anthony Lopes, aimerait très certainement jouer un mauvais tour à l’OL. L’AJA ne demande que ça dans sa course au maintien.