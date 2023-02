Dzsenifer Marozsan et Melvine Malard à l’Hôpital Femme Mère et Enfant de Bron (@OLfeminin)

En cette trêve internationale, Melvine Malard et Dzsenifer Marozsan ont profité de leur temps libre pour une bonne action. Les deux Fenottes se sont rendues à l'Hôpital Femme Mère Enfant de Bron pour échanger un moment avec de jeunes enfants.

Quand les garçons s’entraînaient devant plus de 1500 supporters mercredi, les joueuses de l’OL étaient, elles aussi, au travail quelques mètres plus loin. Avec la trêve de février et 14 internationales retenues, le groupe est forcément réduit et les jeunes de l’Académie étaient presque plus nombreuses que les cadres des Fenottes. Après cette séance matinale, deux joueuses ont fait la joie de jeunes supporters de l’OL.

Melvine Malard et Dzsenifer Marozsan ont en effet pris la direction de l'Hôpital Femme Mère Enfant à Bron pour aller à la rencontre d’enfants en situation de handicap pour certains. Un moment de convivialité qui s’est déroulé sur un "city-stade" où les deux Fenottes ont joué les gardiennes d’un jour pour le plus grand plaisir des enfants présents. L’échange s’est terminé avec des cadeaux (écharpes, goodies) et autographes. Mais ce sont bien les sourires qui ont été la plus grande victoire des deux Lyonnaises.