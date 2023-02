OL : duel entre Horan et Gilles à la SheBelieves Cup

Lindsey Horan avec les Etats-Unis face à l’Allemagne (Photo by Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dans la nuit de jeudi à vendredi (1h), les Etats-Unis affrontent le Canada pour le premier match de la SheBelieves Cup. Un duel de Fenottes entre Lindsey Horan et Vanessa Gilles.

Cette trêve internationale de février est dédiée aux tournois amicaux et même de l’autre côté de l’Atlantique, on n’y échappe pas. Pour la 8e année consécutive, la SheBelieves Cup est organisée sur le sol américain et les Etats-Unis compte bien s’offrir un sixième titre. Le début des hostilités commence dans la nuit de jeudi à vendredi (1h) avec une opposition entre les Américains et le Canada.

Ce match d’ouverture est d’ailleurs teinté de controverse côté canadien. Les joueuses sont en effet en "guerre ouverte" avec leur Fédération après certaines décisions. Il devrait d’ailleurs y avoir une prise de position des joueuses américaines en signe de soutien, elles qui se sont battues pour l’égalité entre les sélections masculines et féminines.

Pour en revenir au sportif, ce tournoi amical qui se voit concurrencer par le Tournoi de France ou encore l’Arnold Clark Cup doit servir de préparation à la Coupe du monde 2023 qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande durant l’été. Ce premier affrontement entre les Etats-Unis et le Canada mettra aux prises deux joueuses de l’OL. D’un côté, Lindsey Horan et de l’autre Vanessa Gilles, qui monte en puissance chez les Fenottes.