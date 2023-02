Ligue 1 : l’OL doit attaquer en trombe à Auxerre

Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, l’OL se déplace à Auxerre. Face à l’avant-dernier du championnat, les Lyonnais seraient bien inspirés d’attaquer pied au plancher la rencontre face à une équipe qui a du mal à se mettre en route.

Gagner pour faire perdurer la dynamique. Vendredi (21h), l’OL veut signer un troisième succès de suite à l’extérieur à Auxerre pour confirmer les belles dispositions de ces dernières semaines. S’il n’y avait pas forcément besoin de motivation pour affronter Lille et Lens la semaine dernière, le staff de Franck Passi sait qu’il doit faire un gros travail pour éviter tout relâchement contre l’avant-dernier de Ligue 1. C’est d’ailleurs le plus gros piège si l’OL veut éviter une déconvenue. Face à une formation bourguignonne qui risque de jouer bloc bas, les Lyonnais seraient bien avisés d’attaquer cette rencontre de la 24e journée par le bon bout en cherchant à faire mal aux Auxerrois.

5 buts concédés dans les 10 premières minutes en 2023

Ces derniers ont d’ailleurs un certain retard à l’allumage avec trois buts encaissés dans les dix premières minutes sur leurs quatre derniers matchs. "Prendre un but dans les 5 premières minutes, ce n’est jamais bien pour se mettre dans les meilleures dispositions, a concédé Gaëtan Perrin, le joueur offensif auxerrois. On en a parlé ces dernières semaines qu’il fallait basculer ça dans notre sens. Ce n’est pas encore le cas mais j’espère que vendredi, on va rester solide dans notre début de match. C’est une question de mentalité avant le match et au moment de rentrer sur le terrain."

S’il a été en difficulté durant le premier quart d’heure contre Lens, l’OL a plutôt l’habitude d’attaquer fort ses matchs. Trouver la faille rapidement à l’Abbé Deschamps sera une manière de s’éviter des tracas malvenus en Bourgogne.