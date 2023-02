En 8e de finale de la Coupe Gambardella, l’OL se déplace à Metz, dimanche (14h30). La rencontre des tenants du titre sera diffusée gratuitement sur le YouTube de la FFF et sur Olympique-et-Lyonnais.

À défaut de pouvoir espérer encore une place en play-offs en championnat, à moins d’un concours de circonstance, l’OL est plus que jamais lancé dans la conservation de son titre en Coupe Gambardella. Tenants du titre depuis leur victoire en mai dernier contre Caen, les U18 lyonnais ont plutôt bien géré leur entrée en la matière dans cette nouvelle campagne. Trois victoires face à Louhans-Cuiseaux, Nîmes et Linas mais les affaires vont se corser dimanche en 8es de finale. Pour la quatrième fois en quatre matchs, les joueurs d’Eric Hély vont se déplacer et ce sera sur le terrain d’un gros morceau. Le tirage au sort a réservé le FC Metz à l’OL.

Le club messin n’est autre que le leader du groupe B du championnat national U19. Un groupe où sont également présents les Lyonnais, cinquièmes. Le deux formations se sont d’ailleurs croisées il y a deux semaines à Meyzieu avec un score nul et vierge (0-0). L’OL signerait certainement pour tenir encore en échec le club lorrain, voire l’emporter avant la séance des tirs au but. Pour les amateurs de l’Académie, il sera possible de suivre en direct et gratuitement ce 8e de finale de la Coupe Gambardella. Le match sera diffusé à partir de 14h30 dimanche sur la chaîne YouTube de la FFF et sur votre site Olympique-et-Lyonnais.com.