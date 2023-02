Coupe Gambardella : l’OL se rendra à Metz pour les 8es de finale

Tenant du titre, l’OL n’est qu’à quatre marches du Stade de France. Les Lyonnais devront d’abord se débarrasser du FC Metz, leader du championnat U19, en 8es de finale. La rencontre aura lieu le 19 février.

Encore un déplacement pour les hommes d’Eric Hély et pas des moindres. Dans cette nouvelle campagne de Coupe Gambardella, les U18 lyonnais n’ont pas encore eu la chance de pouvoir évoluer à domicile et ce ne sera toujours pas le cas en 8es de finale. Ce mercredi avait lieu le tirage au sort de ce nouveau tour au siège de la FFF et l’OL se déplacera une fois de plus. Vainqueur dans la douleur de Linas-Montlhéry dimanche, le club lyonnais se rendra en Lorraine le 19 février prochain (14h40).

En effet, les tenants du titre affronteront le FC Metz qui évolue aussi dans la poule B du championnat national U19. Mais, tiré en deuxième, l’OL n’accueillera pas ce 8e de finale. Dommage car c'est une vrai choc pour les joueurs d’Eric Hély puisque le club messin fait la course en tête dans la poule tandis que les Lyonnais sont cinquièmes à huit points. Les deux formations pourront se jauger dès ce week-end avec une confrontation en championnat du côté de Meyzieu, dimanche (14h30).