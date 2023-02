OL - Brest : horaires, diffusion TV, avant-match

Après la victoire à Ajaccio, l’OL enchaîne au Parc OL ce mercredi avec la réception de Brest. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de cet OL - Brest comptant pour la 21e journée de Ligue 1.

L’avant-match

Le match du nouveau visage lyonnais ? Après un mois de spéculation, de rumeurs et autres départs et arrivées, Laurent Blanc sait désormais quel effectif il aura à sa disposition pour la seconde moitié de saison. Le mercato terminé, l’entraîneur peut se concentrer à 100% sur les échéances sportives à venir. Après la victoire à Ajaccio, l’OL enchaîne un nouveau match de Ligue 1, trois jours après. Pas le temps de tergiverser et la volonté d’enclencher une dynamique positive après le succès en Coupe de France et celui en Ligue 1 dimanche.

Avec le renfort d’Amin Sarr, qualifié pour la rencontre malgré son arrivée lundi, le club lyonnais affronte Brest. Une formation que l’OL a affronté il y a tout juste un mois pour la reprise de la Ligue 1 après la trêve hivernale. Ce match abouti avait laissé croire à des jours meilleurs à Lyon. Depuis, Karl Toko-Ekambi, Tetê ou encore Jeff Reine-Adelaïde sont partis. Au Parc OL, les Lyonnais veulent montrer un visage conquérant, histoire de renouer avec son public.

A quelle heure se joue OL - Brest ?

Pour ce deuxième rendez-vous de championnat en une semaine, l’OL reçoit donc Brest, qui a changé d’entraîneur depuis le match aller. Cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1 a été programmée à 21h et sera arbitrée par Mr Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne voir OL - Brest ?

Dans cette journée en pleine semaine, tous les matchs se joueront ce mercredi soir. Un premier multiplex aura lieu à 19h et sera en intégralité sur Prime Video. Pour l’OL, il faudra être branché sur Canal Plus. La chaîne cryptée diffuse deux rencontres à 21h. Montpellier - PSG qui sera sur Canal Plus Sport 360 et donc OL - Brest qui aura les faveurs de Canal Plus Foot.