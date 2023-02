OL - Académie : les U19 disent certainement adieux aux play-offs à Strasbourg (2-0)

Après avoir accroché le leader la semaine dernière, les U19 de l’OL n’ont pas confirmé à Strasbourg (2-0). Battus, les Lyonnais ont certainement dit adieux aux play-offs.

Et s’il n’y avait désormais que la défense du titre en Coupe Gambardella a joué en cette fin de saison pour les U19 de l’OL ? En championnat, il semblerait bien que la messe soit dite pour les jeunes Lyonnais dans cette campagne 2022-2023. Satisfaits d’avoir tenu en échec le leader messin le week-end dernier, les hommes d’Eric Hély n’ont pas confirmé à Strasbourg ce dimanche. Battu par le club alsacien (2-0), l’OL est désormais loin des deux places qualificatives pour les play-offs.

Suite à un doublé de Bechikh (42e, 59e), les Lyonnais ont mordu la poussière en Alsace et font du surplace au classement. Provisoirement à huit points du FC Metz et de l’AJ Auxerre, l’OL pourrait même se retrouver à onze points dans quelques jours. En effet, les deux premiers de la poule ont un match en retard à jouer et pourraient s’envoler en tête. Il n’y aura très certainement pas de play-offs pour Eric Hély, qui quittera son poste à la fin de la saison. Reste la Coupe Gambardella avec le 8e de finale contre le FC Metz le week-end prochain. Un match et un choc pour garder du piment dans cette deuxième partie de saison.