Ligue 1 : Dejan Lovren était déjà là lors du dernier Auxerre - OL

Relégué à la fin de la saison 2011-2012, l’AJ Auxerre a mis plus de dix ans à remonter. Vendredi marquera les retrouvailles de l’OL avec l’Abbé-Deschamps, un stade qui lui réussit bien au 21e siècle.

C’est un club historique de notre chère Ligue 1 et pourtant, on s’était presque habitué à son absence. Relégué en 2012 en seconde division, l’AJ Auxerre a eu toutes les peines du monde à retrouver l’élite. Malgré un statut et un budget assez intéressant pour la Ligue 2, le club bourguignon a dû attendre dix ans pour remonter en Ligue 1. Dans une campagne à 74 points, l’AJA a dû passer par les barrages pour valider son ticket. Quand un club historique a fait son retour en Ligue 1, un autre, l’AS Saint-Etienne, descendait.

De nouveau présent en première division, Auxerre espérait avoir les qualités nécessaires, se retrouver trop vite en difficulté. Malheureusement, l’AJA est avant-dernier de Ligue 1… Vendredi (21h), les hommes de Christophe Pélissier espèrent pouvoir accrocher l’OL pour prendre quelques points qui ne seront pas de refus. Mais, historiquement, l’Abbé-Deschamps est un stade où le club lyonnais se plait. Plus de onze ans (27 novembre 2011) après le dernier déplacement dans l’Yonne (victoire 0-3), l’OL va retrouver le stade auxerrois.

Au 21e siècle, les Lyonnais ne se sont inclinés qu’à une seule reprise sur les terres bourguignonnes. C’était le 11 mai 2011 avec une défaite cinglante (4-0). Dejan Lovren avait vu rouge tandis qu’Alexandre Lacazette était entré à l’heure de jeu. Ce fut le seul accroc lyonnais qui a remporté neuf de ses 12 derniers déplacements à l’Abbé-Deschamps (2 nuls). En espérant que la série se poursuive vendredi soir.