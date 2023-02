Chez les supporters, on réapprend à aimer cet OL

Après les turbulences de la mi-janvier, l’union entre les joueurs de l’OL et les supporters semble de nouveau au rendez-vous. Les résultats aident forcément mais l’état d’esprit affiché plait.

Mercredi, aucune trace des Bad Gones ou Lyon 1950 à l’entraînement ouvert au public. Du moins officiellement. Comme ils l’avaient expliqué au début de la saison, les groupes de supporters estiment que ces moments de partage sont avant tout réservés aux familles et aux plus jeunes. Ça n’a pas empêché de croiser quelques adhérents dans la longue file d’attente qui s’était créée devant le centre d’entraînement. Mais pour les voir craquer des fumigènes dans la tribune du terrain Gérard Houllier comme lors de la Coupe Gambardella la saison dernière, il faudra repasser. Mercredi, ce sont bien des familles qui ont pris possession du centre, vacances scolaires aidant.

Néanmoins, ce "cadeau" était souhaité depuis quelque temps par les supporters présents. Maxime, venu de Pusignan avec ses deux enfants, concède que "l’élan positif de la préparation estivale s’est vite essoufflé". Difficile de lui donner tort puisque cela faisait six mois que les supporters n’avaient pu partager ce moment de convivialité avec ceux qu’ils regardent chaque semaine à la télé ou au stade. Ce n’est donc pas une surprise d’avoir vu plus de 1500 supporters répondre présents à l’appel de cette séance publique. Quand les résultats de la première partie de saison avaient poussé l’OL à se renfermer sur soi-même, la bonne dynamique de ces dernières semaines a favorisé cet accès.

"Des joueurs qui mouillent le maillot"

Les turbulences de la mi-janvier semblaient qu’un lointain souvenir mercredi à Décines. Le public n’est certes pas le même, mais la communion était tout aussi présente. "Tout n’est pas parfait. On n’est pas passé loin de la correctionnelle contre Lille et Lens, nuance Franck, un trentenaire habitué du virage sud. Mais il y a clairement un changement dans l’état d’esprit. Voir Cherki autant pressé, on n’avait jamais vu ça ou très peu." Etat d’esprit et Cherki, deux des sujets qui sont le plus revenus chez les supporters présents mercredi. Le meneur de jeu lyonnais est devenu la nouvelle coqueluche des plus jeunes et a eu droit à un vrai bain de foule au moment de la session des autographes à la fin de l’entraînement.

« Pars pas au PSG », « reste à l’OL ». L’opération séduction a commencé pour Cherki #OL pic.twitter.com/LMcluzaINX — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 15, 2023

Quand les pensées individualistes des uns et des autres ont plombé la première partie de saison et même les mois d’avant, la fin du mercato parait avoir redonné un supplément d’âme à ce jeune effectif qui se plait à voir leur cote de popularité remonter en flèche ces derniers temps. "On ne leur demande pas de gagner 5-0 à chaque fois, précise Laura, venu avec son garçon Illan (7 ans) pour faire signer son maillot à Maxence Caqueret et Johann Lepenant ses deux joueurs préférés. Ça serait beau, mais c’est infaisable. On leur demande juste de mouiller le maillot." C’est chose faite depuis quelques matchs avec une condition physique et athlétique qui ne cesse de s’améliorer au fil des rencontres.

Auxerre et Angers comme juge de paix de ce renouveau

Cette embellie, les supporters l’apprécient, mais sont désormais vaccinés à toute euphorie. Oui, l’Europe n’est plus qu’à six points, mais il en faut encore un peu plus pour les voir totalement certains que les maux lyonnais ne sont qu’un lointain souvenir. Maxime, qui a été abonné à Gerland pendant plus de 20 ans et qui a délaissé le Parc OL ces derniers mois à cause des résultats, estime que la bonne opération contre Lens doit être confirmée car "elle n’aura servi à rien si on se fait accrocher par Auxerre et Angers sur les deux prochaines journées." Cette pensée, les joueurs et le staff de l’OL la valident. Coach intérimaire en l’absence de Laurent Blanc, Franck Passi a confirmé que "le club est dans un moment positif, qui aurait pu commencer plus tôt, car c’était passé près sur trois matches (contre Strasbourg et Brest surtout, NDLR), mais il faut enchaîner les bons résultats maintenant et continuer de remonter au classement."

L’opération séduction a déjà commencé à l’OL, mais elle ne tient qu’à un fil. Comme chez les supporters, l’air de l’insouciance a pris le dessus et donne un état d’esprit qui séduit tout le monde pour le moment. Si les rendez-vous contre Lille et Lens étaient attendus, ceux des prochaines semaines avec le quart de finale de Coupe de France le sont tout autant. Dans ces matchs supposés plus abordables, le vrai visage des Lyonnais sera scruté par leurs supporters qui ne veulent pas voir de suffisance. Ils n’attendent surtout qu’une chose : être fiers et retomber complètement amoureux de leur équipe.