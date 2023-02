Ligue 1 : l'OL est toujours 9e, mais il se rapproche de l'Europe

Anthony Lopes face à Devier Machado lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après sa victoire face à Lens dimanche (2-1), l'OL se classe au 9e rang, mais la 5e place s'est rapprochée ce week-end.

Et si... Embourbé au milieu du classement il y a quelques semaines, l'Olympique lyonnais peut se prendre à rêver. En cinq jours, il a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, puis battu Lens dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (2-1). L'OL a donc réalisé une semaine parfaite puisque malgré sa 9e place actuellement en championnat, il est plus proche que jamais de l'Europe.

Il n'était pas évident de prévoir cela lorsque les coéquipiers d'Anthony Lopes enchaînaient les mauvais résultats, mais ils sont à six points du 5e rang occupé aujourd'hui par Lille. Certes, les Rhodaniens n'ont pas progressé au classement, mais tout se resserre et un billet pour une compétition européenne la saison prochaine est toujours d'actualité.

6 matchs sans défaite, série en cours

Sur une série de six matchs sans défaite, l'OL devra encore cravacher pour dépasser les équipes devant lui, mais à quinze rencontres du terme, il est bel et bien dans la course.