Pour l’OL, une semaine presque parfaite

Qualifié en Coupe de France et vainqueur de Lens (2-1), l’OL a bouclé dimanche une belle semaine, ce qui n’était pas gagné sur le papier. Le voilà relancé, même si l’équilibre est encore fragile.

Jusqu’à présent, il n’avait battu qu’une seule fois cette saison une équipe du top 6 du championnat. En une semaine, l’OL en a mis deux à terre. Mercredi, c’est Lille qui a pris la porte en 8es de finale de la Coupe de France (2-2, 4-2 tab), avant que Lens ne chute lui aussi dans le Rhône dimanche (2-1).

Résultat, voilà l’Olympique lyonnais encore en course en coupe et revenu à six points du 5e, le LOSC. Ce qui symbolise ces performances rhodaniennes, c’est le caractère et la résilience dont ont fait preuve Alexandre Lacazette et ses partenaires. Car sur ces deux affiches, rien n’a été facile pour eux, ils ont été bousculés, parfois fortement. Mais contrairement aux mois précédents, ils ont réussi à faire corps pour obtenir les résultats escomptés.

Un groupe qui vit mieux

Un visage qu’a apprécié Franck Passi. “L'équipe est en train d'évoluer dans le bon sens, assure celui qui était sur le banc à la place de Laurent Blanc contre les Sang et Or. Il va falloir continuer notre spirale positive. On espère que cette semaine va leur permettre de construire quelque chose de pérenne. Les deux derniers matches sont rassurants, une vie de groupe commence à naître, on le sent.”

Parmi les chefs et les meneurs de ce groupe, on retrouve Dejan Lovren. Satisfait du rendu, le Croate attend néanmoins que cela perdure d’ici la fin de la saison. “C'était beaucoup mieux, on peut parler avec le sourire. C’était une bonne semaine, mais sans la victoire ce (dimanche) soir, elle ne l’aurait pas été. On a fait une prestation exceptionnelle dans l’état d’esprit du début à la fin, c’était du haut niveau et j’aime beaucoup cette performance, se félicite le défenseur. J'espère qu'on pourra garder cela. L’état d’esprit, c’est une chose, mais il nous faut surtout cette constance dans les matchs. Les hauts et les bas, ça ne marche pas. Il faut garder un haut niveau et on l’a bien fait dernièrement. J’espère qu’on a compris ce dont on a besoin, tout commence sur le terrain d’entraînement.”

Cherki monte en puissance

Ces deux duels face à des écuries de haut de tableau ont également été l’occasion pour un joueur de confirmer son bon début d’année 2023. Buteur à chaque fois, mais aussi passeur décisif dimanche, Rayan Cherki a monté le curseur de ses performances d’un cran, même s’il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. “Nous savions que ça allait être deux affiches très compliquées pour nous. On avait à cœur de faire deux bonnes performances pour que ce soit le point de départ de quelque chose de nouveau pour la deuxième partie de saison, affirme le milieu offensif. On l’a fait et maintenant, il faut bien se reposer et aller vendredi à Auxerre avec le plein d’énergie pour prendre un maximum de points.”

Ces résultats positifs et ces scénarios qui tournent à l’avantage de l’OL ne sont pas le fruit du hasard. Visiblement, l’effectif vit mieux actuellement, et cela se ressent dans les propos des footballeurs interrogés. “L'atmosphère dans le vestiaire, c'est déjà beaucoup mieux car quand tu gagnes, le groupe a le sourire. Pour conserver ça, il faut travailler, ce n'est pas juste une fois, sur une rencontre, prévient Lovren. Je suis perfectionniste, mais c'est impossible de remporter chaque match. Toutefois, on peut donner le maximum sur la pelouse.”

L'Europe en ligne de mire, mais...

Alors que cet exercice 2022-2023 semblait se diriger vers une nouvelle déconvenue, l’Olympique lyonnais n’a finalement pas dit adieu à l’Europe. “On y a toujours cru, on est solidaires entre nous, on a une très bonne cohésion et ça se voit sur les trois dernières sorties. Nous devons continuer comme ça, encourage Cherki. Par rapport au match aller (perdu 1 à 0), ce sont deux visages totalement différents. On espère que la mauvaise passe est derrière nous et qu’on poursuivra dans cette bonne période.”

Si d’un point de vue comptable, la semaine qui vient de s’écouler est parfaite, on notera tout de même que la formation rhodanienne a perdu sur blessure Malo Gusto et Alexandre Lacazette. Un signe que même s’il va mieux, l’OL devra continuer à lutter face aux difficultés.