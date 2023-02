OL - Lens (2-1) : "L'équipe évolue dans le bon sens", note Passi

Entre la qualification en Coupe de France face à Lille et la victoire contre Lens dimanche (2-1), l'OL est en train de repartir sur la bonne voie, estime Franck Passi.

Contrairement aux habitudes, ce n'est pas Laurent Blanc qui s'est présenté sur l'estrade de la salle de presse dimanche après OL - Lens (2-1). Malade, le Cévenol a laissé la place à son adjoint, Franck Passi.

A l'issue de la victoire rhodanienne, ce dernier reconnaissait sans peine, "qu'on souffre toujours un peu sur un banc de touche. Surtout à 2-1, le temps s'est égrené lentement. Mais la solidité qu'ont donnée les joueurs a été assez rassurante, a-t-il noté. On a subi un peu plus en seconde période. On a reculé un peu, mais on a eu des ressources pour avoir encore des occasions."

Ce succès, précédé d'une belle série sans défaite, donne l'espoir d'un renouveau de l'Olympique lyonnais pour la suite. "Complètement. Mais il n'y a pas que celui-ci, celui de mercredi aussi (qualification en quarts de finale de la Coupe de France face à Lille). L'équipe est en train d'évoluer dans le bon sens, s'est réjoui Passi. Il va falloir continuer notre spirale positive."

"Une vie de groupe commence à naître"

Contre deux solides formations de notre Ligue 1, Corentin Tolisso et ses coéquipiers ont affiché un beau visage, qu'il faudra maintenant reproduit jusqu'à la fin de la saison. "On n'a pas eu trop de chances. Contre Clermont (0-1), Strasbourg (1-2), Brest (0-0), on a eu la possession, les situations, mais on n'est pas parvenus à gagner plusieurs rencontres de rang pour que les joueurs se sentent en confiance. Des beaux footballeurs, il y en a à l'OL, ils manquaient un peu de sérénité, a expliqué l'ancien coach du LOSC. On espère que cette semaine va leur permettre de construire quelque chose de pérenne. Les deux derniers matches sont rassurants, une vie de groupe commence à naître, on le sent."

En plus de se soigner le moral, l'Olympique lyonnais reconquiert petit à petit son public. Les ambiances lors des affiches à domicile de la semaine passée ne trompent pas. Mais il faut là aussi que cela dure dans le temps. "On souhaite que les supporteurs viennent vers nous, a clamé Passé. On a toujours dit aux joueurs qu'on pouvait inverser la tendance, en montrant aux fans qu'on veut gagner. Je peux vous assurer qu'ils ont toujours voulu remporter toutes les parties. On avait les occasions, mais on n'arrivait pas à finir. Là, on y arrive, et ça donne de l'enthousiasme aux garçons."