L'OL signe une victoire de caractère contre Lens (2-1)

Dans ce match test, l'OL a été bousculé par l'intensité lensoise mais a répondu présent. Ayant fait preuve de caractère, les Lyonnais ont signé un succès probant et recolle à six points de l'Europe.

Laurent Blanc avait beau avoir dit le contraire en conférence de presse, ce rendez-vous dominical contre Lens avait des airs de test pour l’OL. Bien mieux dans les résultats depuis la déroute contre Strasbourg, le club lyonnais se devait de passer un test à la hauteur des ambitions qu’il s’était fixées en début de saison et qu’il souhaite retrouver dans cette seconde partie de campagne. Quatre jours après la communion et la qualification en quarts de la Coupe de France, l’OL s'est offert un nouveau bain de foule contre les Lensois. Dans un Parc OL presque plein (53 426 spectateurs), les Lyonnais avaient l’opportunité de revenir à six points de Lille, cinquième et ne l'ont pas laissé passer (2-1).

Blanc a changé de système

Pour cette rencontre, Laurent Blanc a dû déclarer forfait, étant malade. Il a passé le relai à Franck Passi mais ça n’a pas empêché le Cévenol de renier ses récents principes. Face au 3-4-3 lensois, Blanc a délaissé son 4-4-2 losange pour passer en 3-5-2 et donc lutter à arme égale avec le club nordiste. Le début de match a donné lieu à un vrai round d’observation avec un vrai duel sur chaque ligne. Sans une conduite de balle trop longue, Bradley Barcola aurait pu avoir la première occasion du match (4e) mais c’est finalement Lens et Sotoca qui ont poussé Lopes à s’employer (8e).

Dans une ambiance des grands soirs malgré le rassemblement d’avant-match des kops de supporters, le stade a chaviré dans l’ivresse sur une nouvelle combinaison gagnante du duo Cherki - Lacazette. Le capitaine lyonnais a parfaitement croisé son tir (23e, 1-0) pour mettre les siens devant. Malgré tout, Lens a été piqué au vif et si Fofana a loupé une tête presque toute faite (32e), le 4e de Ligue 1 a réussi à recoller au score sur un petit bijou de Machado avant la pause.

L'OL a fait front à 12

Une période compliquée pour les Lyonnais qui ont aussi vu Lacazette rendre son brassard avant même le retour aux vestiaires. Sur un duel, le numéro 10 s’est écroulé devant la surface, se tenant le côté du genou… Une mauvaise nouvelle dans cette soirée dominicale tant le capitaine pèse dans le rendement offensif lyonnais depuis le début de la saison. Sauf que depuis l’hiver, un autre joueur commence à monter en puissance en la personne de Rayan Cherki. Passeur décisif sur l’ouverture du score, le jeune Lyonnais a encore épuré son jeu et refait le coup de Lille avec une frappe croisée en force pour redonner l’avantage à l’OL.

Il aurait même pu s’offrir un doublé de passes décisives si Moussa Dembélé n’avait pas perdu son duel face à Samba pour tuer le match (68e). Derrière, Lens a tenté d’appuyer pour recoller au score et a multiplié les occasions dangereuses sur le but de Lopes. Ce dernier s’est employé sur une frappe lourde de Fofana quand Sotoca n’a, lui, pas réussi à cadrer sa tête. L'OL a fait preuve de caractère même dans la difficulté et s'offre un succès des plus importants.