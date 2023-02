OL : une embellie qui ne tient qu’à un fil avant Lens

Sur une belle dynamique depuis trois semaines, l’OL doit confirmer ce renouveau dimanche (20h45) au Parc OL. Face à Lens, l’adversité sera un cran au-dessus des derniers adversaires en Ligue 1.

Le rassemblement des supporters avant le match est là pour rappeler que tout n'est pas encore tout rose à l’OL en ce début février. Pourtant, après les éclairs de la mi-janvier, les nuages ont laissé place à de jolies éclaircies au-dessus de Décines. La qualification en Coupe de France mercredi a été le dernier point de ce renouveau lyonnais opéré avec une fin de mercato où l’heure était au dégraissage et à une volonté de rendre plus vivable l’ambiance au sein de groupe. Il n’y a qu’à voir les sourires et rires aux entraînements depuis deux semaines pour comprendre que quelque chose a changé.

Les taquineries entre Rayan Cherki et le duo Passi - Giuly lors d’un toro montre que l’ambiance est plus sereine. L’accumulation des bons résultats depuis Strasbourg aide forcément. "Ça va un peu mieux. Pas que depuis le match de Coupe de France, c’était déjà le cas un peu avant, a concédé Anthony Lopes face à la presse. On fait en sorte de relever la tête le plus vite possible, d’enchaîner les victoires le plus possible et d’avancer tous ensemble. On voit clairement que le groupe est très uni, a pris conscience de la situation et a envie de surpasser tout ça."

Ça se chambre entre Cherki et Giuly 😅 pic.twitter.com/LUY2zy2uua — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 10, 2023

Le match de Coupe de France a en effet montré un visage n’avait plus été vu depuis bien longtemps entre Rhône et Saône. Quand la pièce avait l’habitude de tomber du mauvais côté ces derniers mois, l’unité lyonnaise, malgré le passage de 2-0 à 2-2, a permis à l’OL de s’offrir une qualification qui aurait pu tourner au fiasco par le scénario. Il n’y a qu’à voir le retour salvateur de Maxence Caqueret après un sprint de 60 mètres pour contrer la tentative de Bayo qui aurait pu faire basculer le score en faveur des Lillois pour comprendre cette fameuse union mise en avant par Lopes. Cette fois-ci, la pièce a tourné dans le bon sens et permet au groupe lyonnais de préparer un peu plus sereinement le choc qui l’attend ce dimanche au Parc OL.

Car il ne faut pas s’y tromper tous les maux lyonnais ne se sont pas évaporés en laissant partir six joueurs et en recrutant trois nouveaux. Les deux buts encaissés contre le LOSC et ce match qui a failli filer entre les doigts de l’OL montre que le club reste une bête blessée. L’heure n’est donc pas à l’emballement, bien que signer des succès soit bien mieux pour le moral que des sifflets après des défaites. "Il faut se méfier du relâchement, toujours rester alerte. Il va falloir aller chercher les résultats, a prévenu Lopes. Les qualités, on les a. Les cadres, on a un rôle ultra-important pour rester alerte. Il faut maintenir tout ça en éveil et rester concerné de la 1re à la 90e minute."

Le collectif lyonnais reste encore friable

Avec Dejan Lovren, Anthony Lopes ou même Corentin Tolisso, la jeunesse lyonnaise a des garde-fous pour ne pas tomber dans la suffisance. Contre Lens, cela se payera cash malgré le coup de moins bien des dernières semaines des Lensois. À trop vouloir prendre certains matchs par-dessus la jambe, l’OL s’est joué pris les pieds dans le tapis depuis des mois. Laurent Blanc a d’ailleurs trop d’expérience pour tomber dans cette euphorie de cinq matchs. "Attention, ça peut repartir dans la mauvaise direction, car ce qui fait maintenir cet état d'esprit, ce sont les victoires, les bons résultats, rappelle l'entraîneur lyonnais. C'est la meilleure façon de maintenir ça. On sait ce qu'on doit faire."

L’entraîneur lyonnais sait aussi que les adversaires affrontés en championnat depuis le revers contre Strasbourg n’ont pas forcément l’étoffe de concurrents à l’Europe. En plus d’être toujours en vie pour l’Europe avec cette qualification, le match contre Lille a aussi eu le mérite de préparer l’OL à l’adversité qui sera sur le terrain ce dimanche.

Blanc a trop d'expérience pour s'enflammer

Si les Lyonnais auront peut-être un peu plus la possession, ils avaient vu au match aller l’intensité que pouvaient mettre les Sang et Or dans le jeu. C’est exactement ce qu’il s’est passé mercredi en coupe quand l’OL a commencé à trop reculer et à un peu trop subir en deuxième mi-temps. Blanc en est conscient et ne cesse de répéter que son équipe n’est pas totalement guérie. Par son expérience, on sera bien avisé de le croire. "Contre Lens, il faudra être très bon. Lens est une très bonne équipe, qui comme Lille, comme Marseille a de très grandes qualités athlétiques. Lens est une équipe qui est en permanence en mouvement, et qui pratique vraiment un beau football. Et nous, nous devrons être en mouvement si on veut avoir une chance. Si on ne le fait pas, on n’aura aucune chance. Il faudra être sérieux, généreux et avoir un état d’esprit irréprochable."

S’il refuse le terme de match test, Blanc sait que son équipe est attendue au tournant. Aussi bien par les observateurs que par les supporters, qui manifesteront avant la rencontre pour protester contre la politique sportive du club. Il y a une énergie positive qui se dégage de ce groupe, il ne reste plus qu'à la valider dimanche soir.