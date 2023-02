OL - Académie : la réserve sauve un point à Aubagne (2-2)

Face à l’avant-dernier du championnat, la réserve de l’OL n’a pas réussi à repartir avec la victoire. Pire, les Lyonnais ne sont pas passés loin de la défaite avec une égalisation dans le temps additionnel.

Ils s’en contenteront mais il y a fort à parier qu’ils n’étaient pas venus pour ça dans le sud de la France. Une semaine après avoir été dominée par Lyon La Duchère, la réserve de l’OL avait à coeur de reprendre le bon fil dans sa course au maintien avec un adversaire à priori abordable avec Aubagne. Finalement, face à l’avant-dernier de la poule de National 2, les Lyonnais ont pu puiser dans leurs ressources mentales pour aller chercher un point. Grâce à un but dans le temps additionnel de Yannis Lagha, la réserve limite la casse (2-2) mais ne fait pas forcément une bonne opération dans la course au maintien dans le programme chargé qui l’attend les deux prochaines semaines.

L'OL reste en dehors de la zone rouge

Face à une équipe qui restait sur trois défaites en quatre matchs, les hommes de Gueïda Fofana ont attaqué la rencontre par le mauvais bout en concédant le score par Raphaël Pioton (20e). Privée de Mohamed El Arouch, malade, et de Sekou Lega, retenu avec les professionnels, la réserve a égalisé avant la mi-temps par l’intermédiaire de Pathé Mboup (37e). Mais sur une main de Djimé, Dali Amar a redonné l’avantage à Aubagne qui pensait bien s’offrir un succès. C’était sans compter sur le premier but de la saison de Yannis Lagha au bout du temps additionnel pour laisser les deux formations dos à dos. Prochain rendez-vous pour l’OL, le samedi 25 février contre Jura Sud.