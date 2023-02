OL : pas de première convocation pour Jeffinho contre Lens

Suspendus contre Lille, Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico font leur retour dans le groupe lyonnais contre Lens. En revanche, Jeffinho n’est pas encore apte à postuler pour Laurent Blanc.

Les matchs se succèdent et s’enchaînent ces derniers temps à l’OL mais Laurent Blanc peut avoir le sourire. En plus de résultats plutôt probants, l’entraîneur lyonnais échappe aux pépins physiques dans son effectif. Il y a bien le cas de Malo Gusto qui devrait louper les prochaines rencontres après sa blessure contre Lille mais à côté de ça, le groupe lyonnais affiche complet. Pour la réception de Lens dimanche (20h45), Blanc a convié un groupe de 21 joueurs. Suspendus en Coupe de France, Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico font logiquement leur retour et devraient sans l’ombre d’un doute être titulaires contre les Lensois.

Malgré des séances individualisées et passées en salle vendredi, Dejan Lovren, Maxence Caqueret, Johann Lepenant et Alexandre Lacazette seront bien de la partie dimanche soir au Parc OL. Ce ne sera pas encore le cas pour Jeffinho. N’ayant repris l’entraînement que depuis trois jours après trois mois d’inactivité couplée à une blessure à la cheville, l’ailier brésilien est encore laissé au frais par Laurent Blanc afin de reprendre du rythme. Cela profite à Sekou Lega qui enchaîne une deuxième apparition de suite dans le groupe de l’OL.

Le groupe de l'OL contre Lens : Lopes, Riou, Bonnevie - Diomandé, Boateng, Kumbedi, Henrique, Tagliafico, Lovren, Lukeba - Aouar, Caqueret, Lepenant, Thiago Mendes, Tolisso - Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, Lega, Sarr