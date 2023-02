Leaders depuis le week-end dernier, les U17 de l’OL ont attendu la 2e mi-temps pour faire la différence contre Bourg-en-Bresse. Grâce à ce succès, les Lyonnais conservent la tête.

Pour la deuxième semaine de suite, l’OL restera en tête de son groupe dans le championnat national U17. Mais que se fut compliqué pour les joueurs d’Amaury Barlet ce samedi sur l’un des terrains de l’Académie. Une semaine après une victoire probante sur la pelouse du leader d’alors strasbourgeois, les jeunes Lyonnais ont eu quelques difficultés à se défaire du piège du FBBP01. Sans de nombreux éléments dont Enzo Molebe, retenu en sélection, les U17 ont pourtant attaqué cette rencontre tambour battant avec une grosse occasion pour Bryan Meyo dès la 3e minute. L’OL a même touché le poteau à la 10e sur une combinaison sur un coup-franc, mais le match s’est ensuite équilibré.

Quatrième du championnat, Bourg-Péronnas a commencé à prendre confiance et à se rapprocher du but de Llahona, qui a dû sortir le grand jeu dans un face-à-face avec un attaquant adverse finalement signalé hors-jeu d’on ne sait où. Il a fallu attendre la seconde minute, un changement tactique et l’entrée de Daryll Benlahlou pour voir l’OL prendre le meilleur sur son voisin bressan, qui a eu le malheur de perdre son gardien à dix minutes de la fin. Grâce à des buts de Tiago Goncalves, Erawan Garnier et Helder Oliveira, les U17 sont sortis du piège du FBBP01 et sont assurés d’être toujours leaders de cette poule C à l’issue de la 18e journée.