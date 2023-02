OL - Académie : Enzo Molebe buteur avec l’équipe de France U16

Pour sa deuxième sélection avec l’équipe de France U16, Enzo Molebe a trouvé le chemin des filets. Buteur pour la première fois, l’attaquant de l’OL a participé à la victoire (3-0) des Bleuets contre les Pays-Bas.

Il ne lui a fallu que deux sélections pour débloquer son compteur buts avec l’équipe de France U16. Après des débuts compliqués mercredi face à l’Allemagne (défaite 4-1), Enzo Molebe et les Bleuets ont rectifié le tir lors du deuxième match du tournoi de développement UEFA au Portugal à Vila Real de Santo Antonio. Pour ce second rendez-vous, le jeune attaquant de l’OL a inscrit son premier but dans la catégorie en trompant le gardien néerlandais sur penalty pour faire le break. L’équipe de France s’est facilement imposée 3-0 contre les Pays-Bas.

Retenu avec la sélection U16 tout comme Emeric Etondé, Enzo Molebe va faire défaut à l’équipe d’Amaury Barlet ce samedi à Meyzieu. Absents, les deux Lyonnais ne participeront pas à la rencontre contre le FBBP01 à 14h30 et disputeront un troisième match dans ce tournoi contre le Portugal lundi.