Avant le match de Coupe de France, Fleury Di Nallo est passé au centre d’entraînement mardi. Le meilleur buteur de l’histoire de l’OL a retrouvé Laurent Blanc qu’il a croisé à Montpellier.

Un devoir de mémoire pour ne jamais oublier. Ces derniers jours, l’histoire de l’Olympique lyonnais est forcément au centre de l’actualité avec le 300e match d’Alexandre Lacazette et sa chasse à la 2e place du classement des meilleurs buteurs du club et Bernard Lacombe. Pour la jeune génération, les Chiesa, Ninel, Di Nallo ne représentent malheureusement pas grand chose. Bercés par les exploits de Juninho ou encore Karim Benzema, les plus jeunes supporters n’ont clairement pas d’images de ceux qui ont fait l’OL avant les années 2000 si ce n’est par la voix de leurs parents et grands-parents.

Ce constat peut également être fait chez les joueurs lyonnais et membres de l’Académie. En ce sens, une rencontre a été organisée mardi au centre d’entraînement de Décines entre le groupe professionnel et Fleury Di Nallo. Un moment de partage validé par Laurent Blanc qui a bien connu le meilleur buteur de l’histoire de l’OL durant sa formation à Montpellier quand l’attaquant finissait lui sa carrière.

Un record de buts intouchable ?

Ce moment était donc presque une obligation pour l’entraîneur lyonnais. "Fleury est une légende à l’OL. Je l’ai connu à Montpellier. Je lui ai dit de venir à l’entraînement parce que malheureusement, des joueurs ne le connaissent pas, a-t-il avoué en conférence. C’est bien de connaître les grands joueurs du club dans lequel vous êtes. Certains en avaient entendu parler, sans mettre un visage. Je leur ai dit le nombre de buts qu’il avait marqués. C’était sympa, j’aime ça, je l’ai fait au PSG. Le passé c’est le passé, certes, mais il faut s’en souvenir."

Avec 222 buts inscrits sous les couleurs lyonnaises, Fleury Di Nallo peut encore être tranquille. Son record devrait tenir encore un certain temps, voire être peut-être intouchable, le football moderne ne laissant plus de plus à des carrières dans un seul club.