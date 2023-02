OL - Médias : Jean-Marc Chanelet invité de TKYDG lundi

Jean-Marc Chanelet face à Daniel Moreira lors du match du titre OL – Lens en mai 2002 (Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Au lendemain de la rencontre entre l’OL et Lens, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" recevra Jean-Marc Chanelet sur son plateau, lundi à partir de 18h.

Entre la réception de Lille en Coupe de France et celle Lens en Ligue 1, l’OL aura vécu une semaine chargée. En attendant de savoir si elle se terminera de la meilleure des manières dimanche (20h45) face aux Lensois, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" débriefera ces deux rencontres comme chaque lundi à partir de 18h. Pour ce nouveau numéro hebdomadaire, l’équipe de TKYDG sera accompagné par un invité de marque avec Jean-Marc Chanelet.

Passé à l’OL entre 2000 et 2003, l’ancien latéral droit a remporté les deux premiers titres de champion de France du club lyonnais ainsi que la Coupe de la Ligue en 2001. Retraité des terrains depuis 2005, Chanelet a depuis occupé des rôles de recruteurs, notamment au sein de son ancien club qu’est le FC Nantes et était pressenti pour intégrer la cellule de recrutement lyonnaise il y a un an.

Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusé en direct à partir de 18 heures sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter , Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.