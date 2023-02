Ligue 1 : l’OL accueillera Lorient le 5 mars à 17h05

Pour le compte de la 26e journée, l’OL accueillera le FC Lorient à Décines. Cette rencontre a été fixée au dimanche 5 mars à 17h05.

Si l’OL va reprendre un rythme de croisière dans les deux semaines à venir avec un match par semaine, les Lyonnais vont rapidement retrouver une semaine à deux matchs. Après le déplacement à Angers le samedi 25 février à 17h, les hommes de Laurent Blanc vont recevoir Grenoble au Parc OL pour les quarts de finale de la Coupe de France. Cinq jours après, ils seront de retour à Décines pour un match de championnat cette fois-ci. Pour la 26e journée de Ligue 1, l’OL accueille le FC Lorient.

Pas de retour pour Faivre et Pollersbeck ?

Cette rencontre a été fixée au dimanche 5 mars à 17h05 et sera diffusée sur Canal Plus Foot. Comme pour Karl Toko-Ekambi et Jeff Reine-Adelaïde, Romain Faivre ne devrait pas faire son retour à Décines avec les Merlus suite à un accord dans le prêt du joueur offensif. Pour Julian Pollersbeck, le deal sera-t-il le même alors qu'il est parti pour un rôle de doublure ? Réponse dans un peu moins d'un mois. Le match aller avait donné lieu à son lot de polémiques avec un match reporté suite à une pelouse en mauvais état à cause d’un festival de musique et une défaite (3-1) au moment du report.