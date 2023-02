Comme annoncé depuis un peu plus d’une semaine, un rassemblement aura lieu avant OL - Lens pour protester contre la direction.

La communion a beau avoir été totale mercredi face à Lille, les Bad Gones et Lyon 1950 n’ont pas oublié. Malgré la qualification pour les quarts de finale de Coupe de France et un mieux au niveau des résultats depuis quelques matchs, les deux groupes de supporters n’ont pas prévu d’annuler leur rassemblement avant la rencontre entre l’OL et Lens, dimanche (20h45). Comme ils l’ont expliqué sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, les deux kops souhaitent une restructuration du pôle sportif et conservent Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou dans le viseur, avec des personnes "qui ne sont pas à leur place".

Un bilan de la décennie qui ne passe pas

À deux jours du choc face au club nordiste, les Bad Gones et Lyon 1950 en ont remis une couche pour pouvoir attirer le plus de supporters devant la porte A du Parc OL sous les coups de 20h. Malgré un certain renouveau dans l’état d’esprit de l’équipe comme souligné par Laurent Blanc, les groupes de supporters ont dressé l’état des lieux depuis dix ans à l’OL afin de justifier cette protestation d’avant-match. "11 ans sans titre, projet sportifs oubliés, ambitions à la baisse, mercato discount, staff et direction incompétents". Un bilan qui n’empêchera pas les Bad Gones et Lyon 1950 de jouer leur rôle de 12e homme dès le coup d’envoi pour pousser l’OL à aller chercher une victoire qui ferait encore un peu plus de bien aux têtes.