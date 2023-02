OL - Académie : suspension levée pour Laaziri avec la réserve

Exclu contre Marignane, Achraf Laaziri avait écopé de cinq matchs de suspension que ce soit en pros ou avec la réserve. L’OL avait saisi le CNOSF qui a rendu un verdict positif et levé le dernier match de suspension du jeune Marocain.

Le CNOSF aura mis le temps, mais aura au moins permis à Achraf Laaziri de gagner une semaine. Exclu en décembre dernier, le latéral droit marocain avait vu la FFF avoir la main lourde pour une altercation en fin de match contre Marignane. Cinq matchs de suspension et une impossibilité d’être du coup éligible à une possible convocation avec le groupe de Laurent Blanc. Face à la sévérité de la sanction, l’OL avait saisi le CNOSF pour voir la suspension réduite, mais il a fallu attendre cette fin de semaine pour voir le comité rendre sa décision alors que Laaziri n’avait plus qu’un match à purger avec la réserve.

Laaziri avait déjà purgé sa suspension avec les pros

Finalement, il sera bien du voyage à Aubagne ce samedi et n’aura pas à attendre la réception de Jura Sud dans deux semaines pour reprendre la compétition. Mercredi, Achraf Laaziri avait été convoqué par Laurent Blanc pour le match de Coupe de France après avoir purgé ses cinq matchs de suspension avec le groupe professionnel, mais n’était pas entré en jeu. Cet assouplissement de la sanction est un moindre mal pour le joueur et Gueïda Fofana même si la décision aurait pu intervenir plus tôt que deux mois après les faits…